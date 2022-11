Formel 1: Nächstes Debüt in Abu Dhabi! Auf IHN werden viele Augen gerichtet sein

Die Formel 1-Saison neigt sich dem Ende zu. In Abu Dhabi fahren die Piloten ein letztes Mal, bevor es in die verdiente Pause geht.

Zum Abschluss feiert noch ein Youngster sein Debüt in 2022. An diesem Wochenende werden die Augen besonders auf ihn gerichtet sein.

Formel 1: Nächstes Debüt in Abu Dhabi

In diesem Jahr müssen die Formel 1-Teams beim Freitagstraining zwei junge Fahrer einsetzen. Bei McLaren erfüllt man diese Vorgaben zum letzten Grand Prix in Abu Dhabi. Während Alex Palou in Austin fuhr, ist jetzt der Mexikaner Patricio O’Ward an der Reihe.

Der 23-Jährige fährt aktuell für McLaren im Indycar. Während verschiedene mexikanische Medien mit jedem Test über eine Zukunft in der Formel 1 spekulieren, will O’Ward jeden Augenblick in der Motorsport-Königsklasse genießen und viel lernen.

„Ich bin Zak Brown (McLaren-CEO, Anm. d. Red) sehr dankbar, weil er sehr nett zu mir war und mir eine Chance gegeben hat, die ich in meinem Leben nie erwartet hätte“, sagte der Pilot.

Formel 1: Weiter Chancen auf F1-Karriere

Und O’Ward weiter: „Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Im Moment kann man nur den nächsten Schritt sehen, man muss es so nehmen, es richtig machen und hoffen, dass, wenn die Dinge zusammenpassen, gute Dinge passieren.“

Der Mexikaner ist sich bewusst, dass er noch Chancen auf eine Karriere in der Formel 1 habe, aber das sollte nicht seine Priorität sein. „Zack hat mir gesagt: ‚Mach du weiter deinen Job‘. Wenn man sich ansieht, was in diesem Jahr alles passiert ist, kann man nichts planen, denn wenn man alles plant, geht es schief. Es wird nicht so laufen, wie geplant, vor allem, wenn man zwei, drei oder vier Jahre im Voraus plant, weil sich die Rennwelt so schnell verändert“, so O’Ward.

In der abgelaufenen Indycar-Saison belegte O’Ward mit 480 Punkten den 7. Platz, gewann dabei ein Rennen.