Formel 1 – Österreich-GP im Live-Ticker: Motor-Sorgen! Red-Bull-Desaster beim Heimrennen?

Wer braucht schon die Europameisterschaft, wenn die Formel 1 an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden fährt? Der Österreich-GP ist der zweite von drei unmittelbaren Stopps in Europa. Auf Red Bull wartet ihr Heimrennen.

In Spielberg will Max Verstappen natürlich unbedingt wieder ganz oben auf dem Podium stehen. Doch die Konkurrenz hat in der Formel 1 zuletzt ordentlich zugelegt, insbesondere McLaren. Für jede Menge Spannung beim Österreich-GP sollte also gesorgt sein.

Formel 1 – Österreich-GP: Triumph beim Heimrennen?

In Spanien verspielte Lando Norris die Chancen auf den Sieg leichtfertig, schlägt er nun ausgerechnet beim Heimrennen Red Bulls zurück? Alle Informationen zum Wochenende in der Formel 1 bekommst du bei uns im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Zeitplan – Österreich-GP

Freitag, 28. Juni

12.30 Uhr: 1. Freies Training

16.30 Uhr: Sprint-Shootout

12.30 Uhr: 1. Freies Training 16.30 Uhr: Sprint-Shootout Samstag, 29. Juni

12 Uhr: Sprint

16 Uhr: Qualifying

12 Uhr: Sprint 16 Uhr: Qualifying Sonntag, 30. Juni

15.00: Rennen

14.41 Uhr: Interessant: Lewis Hamilton blieb die ganze Session auf harten Reifen, wurde Fünfter. Was steckt wirklich im Mercedes? Das sehen wir in knapp zwei Stunden.

Formel 1: Probleme bei Verstappen

13.30 Uhr: Und das war es. Das Training endet und der „Mann der Session“ steht ganz oben. Verstappen setzt die Bestzeit, nachdem sich sein Motor kurz mal verabschiedet hatte. Offenbar hatten die Sensoren nicht richtig funktioniert.

13.11 Uhr: Das Training ist wieder freigegeben und siehe da: Verstappen mischt wieder mit. Gravierend kann das Problem also nicht gewesen sein.

13.10 Uhr: Nicht zum ersten Mal in dieser Saison plagen Red Bull Motor-Probleme. Droht jetzt ausgerechnet beim Heimrennen ein Desaster?

13.08 Uhr: Rote Flagge und der Weltmeister steht auf der Strecke! Max Verstappen hat keine Power mehr und muss sich von den Streckenposten in die Garage schieben lassen. Das sieht nicht gut aus.

12.30 Uhr: Und damit starten wir ins erste und einzige freie Training. Die Ampeln springen auf Grün. Ob die Teams gleich alle Karten auf den Tisch legen.

Revange für Start-Debakel in Spanien?

11.35 Uhr: Viel Zeit, um das Auto auf die Strecke abzustimmen, bleibt nicht. Wegen des Sprints gibt es heute nur eine Trainingseinheit, ehe es am Nachmittag gleich in das Sprint-Shootout geht. Jede Runde zählt also.

10.07 Uhr: Keine Woche ist es her, da erklang einmal mehr die niederländische Hymne. In Spanien stand Max Verstappen ganz oben auf dem Podium, gefolgt von Lando Norris. Der Brite war von der Pole-Position gestartet, hatte die Führung aber noch in der ersten Runde verloren. Dennoch zeigte McLaren, wie schnell das Auto mittlerweile geworden ist.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Freitag, 28. Juni, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Formel-1-Wochenende in Österreich. In Spielberg erwartet uns nicht nur der Große Preis von Österreich, sondern auch das nächste Sprintrennen inklusiver Extra-Quali. Doppelte Punkte sind also möglich.