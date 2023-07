Die Formel 1 hält wieder in Europa! An diesem Wochenende steht der Österreich-GP an. Die Piloten kämpfen in Spielberg um wichtige WM-Punkte und werden dabei auch versuchen, den fast unbesiegbaren Max Verstappen hinter sich zu lassen.

Auf dem Red-Bull-Ring erhoffen sich daher unter anderem Mercedes, Aston Martin und Ferrari, in der Formel 1 wieder für etwas mehr Spannung sorgen zu können. Ob Verstappen endlich mal besiegt werden kann?

Formel 1 – Österreich-GP im Live-Ticker

An diesem Wochenende wird es neben dem Österreich-GP auch ein Sprintrennen geben. In der Formel 1 sind sie nicht so beliebt. Dennoch erhoffen sich die Fans viele spannende Duelle. In unserem Live-Ticker gibt es alle interessanten Infos!

Österreich-GP – 55/71

Verstappen (Red Bull) Leclerc (Ferrari) Sainz (Ferrari) Norris (McLaren) Perez (Red Bull) Alonso (Aston Martin) Hamilton (Mercedes) Russell (Mercedes) Stroll (Aston Martin) Gasly (Alpine) Albon (Williams) Ocon (Alpine) Sargeant (Williams) Zhou (Alfa Romeo) De Vries (AlphaTauri) Magnussen (Haas) Bottas (Alfa Romeo) Tsunoda (AlphaTauri) Piastri (McLaren)

OUT Hülkenberg (Haas)

55/71: Verstappen dreht vorne einsam seine Runden. Perez macht noch Druck nach vorne und will aufs Podium.

38/71: Ein interessanter Faktor könnten auch heute wieder die Track Limits werden. Hamilton und Tsunoda haben schon eine 5-Sekunden-Strafe kassiert, weitere könnten folgen…

21/71: So sortieren wir uns einmal. Bis auf die Red Bulls waren fast alle während des VSC beim Boxenstopp. Verstappen führt weiterhin vor Leclerc und Perez, der durch die vielen Boxenstopps nach vorne gekommen ist.

14/71: Das war’s für Hülkenberg! Das Auto des Deutschen qualmt gewaltig, er muss es abstellen. Schade! Virtual Safety Car.

5/71: Das Rennen läuft wieder, das SafetyCar ist drin. Mal sehen, wie lange sich Hülkenberg dieses Mal vorne halten kann. Bekanntlich brechen die Reifen beim Haas immer schneller ein als bei der Konkurrenz.

1/71: Das SafetyCar kommt. Es liegen Teile auf der Fahrbahn, hinten im Feld gab es eine Berührung. Tsunodas Frontflügel ist kaputt.

Start: Max Verstappen gewinnt den Start, muss sich aber heftig gegen die beiden Ferraris verteidigen. Hülkenberg macht einen Platz gut, schiebt sich vor auf Rang sieben.

14.55 Uhr: Die letzten Vorbereitung laufen. Gleich geht’s los in Spielberg!

14.45 Uhr: Jetzt gibt es eine Schweigeminute. Am Samstag war Nachwuchsfahrer Dilano van t Hoff bei einem Rennen in Spa tödlich verunglückt.

14.12 Uhr: Die ersten Autos fahren raus, die Boxengasse ist noch bis 14.30 Uhr geöffnet.

13.40 Uhr: Für alle Fans des Österreich-GP gibt es gute Nachrichten: Die Formel 1 wird noch einige Jahre nach Spielberg kommen. Wie die Rennserie am Sonntag bekannt gab, wurde der bis 2027 laufende Vertrag um drei weitere Jahre verlängert.

12.43 Uhr: Im Rennen gerieten Verstappen und Perez kurzzeitig aneinander. Wie der Streit weiterging, erfährst du hier!

11.40 Uhr: Bevor wir uns auf das heutige Rennen konzentrieren nochmal ein kurzer Rückblick auf gestern. Im Sprintrennen war Max Verstappen wieder einmal nicht zu schlagen. Aber immerhin: Teamkollege Perez konnte ihm kurzzeitig Paroli bieten. Für die größte Überraschung sorgte Nico Hülkenberg, der zwischenzeitlich sogar auf Rang zwei lag und mit einem cleveren Reifenwechsel Platz sechs absicherte.

Sonntag, 02. Juli, 09.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Österreich. Heute um 15 Uhr steigt das Hauptrennen.

Sprintrennen Österreich – 24/24

Verstappen (Red Bull) Perez (Red Bull) Sainz (Ferrari) Stroll (Aston Martin) Alonso (Aston Martin) Hülkenberg (Haas) Ocon (Alpine) Russell (Mercedes) Norris (McLaren) Hamilton (Mercedes) Piastri (McLaren) Leclerc (Ferrari) Albon (Williams) Magnussen (Haas) Gasly (Alpine) Tsunoda (AlphaTauri) De Vries (AlphaTauri) Sargeant (Williams) Zhou (Alfa Romeo) Bottas (Alfa Romeo)

Ziel: Der Reifen-Kniff von Hülkenberg zahlt sich doch noch aus! Der Deutsche fährt auf Rang sechs vor. Verstappen gewinnt vor Perez und Sainz!

20/24: Hülkenberg fährt vor auf Rang acht und ist wieder in den Punkten!

17/24: Hülkenberg muss Stroll ziehen lassen und geht zur Box. Die soften Reifen sollen es richten, die Strecke hat abgetrocknet. Jetzt wird es zum Reifenpoker.

13/24: Und auch Sainz zieht an Hülkenberg vorbei…

12/24: Jetzt kann Hülkenberg den Red Bull nicht mehr verteidigen. Seine Räder bauen klar ab, er muss seinen zweiten Platz abgeben.

8/24: Hülkenberg kann Position zwei noch halten, doch Perez kommt mittlerweile gefährlich nah. Fährt er hier sensationell aufs Podium?

Start: Mega-Start von Nico Hülkenberg!!! Auf der rutschigen Strecke arbeitet er sich tatsächlich vor bis auf Rang zwei. Verstappen führt das Rennen an. Norris fällt weit zurück.

16.30 Uhr: Für die Fahrer geht es in die „Formation-Lap“. Gleich startet das Sprint-Rennen über 100 Kilometer.

16.03 Uhr: Rund eine halbe Stunde vor dem Start hat der Regen eingesetzt. Der Sprint könnte also zu einer kleinen Lotterie werden. Für Hülkenberg sind das gute Nachrichten.

15.46 Uhr: Strafe für Leclerc! Der Monegasse wird drei Plätze zurückversetzt. Der Grund: Im Sprint-Shootout behinderte er Oscar Piastri auf seiner schnellen Runde.

14.31 Uhr: Trauer in der Formel 1! Bei einem Rennen einer Nachwuchsserie ist ein junges Talent bei einem Unfall verstorben. Hier mehr dazu!

SQ3/12.47 Uhr: Wahnsinn von Hülkenberg! Der Deutsche fährt auf Rang vier vor – der Mann ist einfach eine Quali-Maschine! Auf der Pole landet wie gewohnt Max Verstappen. Zweiter ist Sergio Perez, Dritte Lando Norris.

SQ2/12.32 Uhr: Nächstes Ausrufezeichen von Hülkenberg! Der Deutsche schafft es wieder in Q3. Raus sind dafür neben Russell auch Albon (Williams), Gasly (Alpine), Tsunoda (AlphaTauri) und de Vries (AlphaTauri).

SQ2/12.26 Uhr: Nächstes Drama für Mercedes. Russell hat Probleme am Auto, wird wohl nicht rausfahren können. Ganz schön bitter für die Silberpfeile!

SQ1/12.14 Uhr: Was für eine erste Sprint-Qualisession! Lewis Hamilton ist raus, der Brite erwischt das falsche Timing und streicht als 18. früh die Segel. Mit ihm raus sind Zhou (Alfa Romeo), Piastri (McLaren), Bottas (Alfa Romeo) und Sargeant (Williams).

SQ1/12.01 Uhr: Ich nehme alles zurück: Die Reifenwahl ist hinfällig. Weil die Strecke als „nass“ eingestuft wird, dürfen die Fahrer ihre Reifen frei wählen. Einige Fahrer gehen auf Intermediates raus.

11.59 Uhr: Bevor es losgeht nochmal ein kurzer Blick auf die Regeln der Sprint-Shootout: Gefahren wird wie im Qualifying in drei Session. Nach der jeweiligen Session scheiden fünf Fahrer aus. Die Zeit, um eine gute Zeit zu setzen, ist allerdings deutlich kürzer und die Wahl der Reifen ist vorgegeben: In Q1 mit Medium Reifen, in Q2 mit Medium, in Q3 mit Soft.

11.47 Uhr: Im Qualifying rückte Ferrari Max Verstappen schon verdächtig auf die Pelle, im Sprint könnte seine Serie nun endlich vorbei sein. Auf die kurze Distanz dürfte Ferrari endlich mithalten können.

11.41 Uhr: Um 12 Uhr geht’s hier los mit dem Sprint-Shootout. Wer vorab noch etwas Lesestoff braucht, der kann diese Story über Nico Hülkenberg lesen >>>

10.55 Uhr: Wir werfen einen Blick auf das Wetter am Samstag: Am Morgen hat es in Spielberg ordentlich geregnet, bis Mittags sind noch Schauer angesagt. Das Sprint-Shootout könnte also zur Regenschlacht werden. Am Nachmittag sieht die Prognose dann etwas freundlicher aus, aber bei dem wechselhaften Bergwetter weiß man nie.

09.06 Uhr: Der Samstag in Spielberg steht ganz im Zeichen des Sprints. Um 12 Uhr findet das Sprint-Shootout statt, um 16.30 Uhr dann der Sprint – alles unabhängig vom Hauptrennen. Nach Baku ist es nun das 2. Mal in dieser Saison, dass die Formel 1 ihr neues Format testet.

Samstag, 01. Juli, 09.05 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Samstag des Österreich-GP. Wir haben es dieses Mal mit einem ganz besonderen Wochenende zu tun, denn die Quali für das Rennen am Sonntag ist schon am Freitagabend gelaufen.

Qualifikations-Ergebnis:

Verstappen Leclerc Sainz Norris Hamiltion Stroll Alonso Hülkenberg Gasly Albon Russell Ocon Bottas Piastri Perez Tsunoda Zhou Sargeant Magnussen de Vries

18.07 Uhr/Q3: Pole Position für Max Verstappen – was auch sonst? Aber es ist mega spannend, denn Charles Leclerc fährt eine sensationelle Runde. Am Ende trennen beide 48 Hundertstel. Sainz komplettiert die Top 3.

17.56 Uhr/Q3: Rein geht es in den entscheidenden Abschnitt. Mit dabei: Alex Albon und Nico Hülkenberg.

17.49 Uhr/Q2: Auch raus ist Russell, der im Mercedes nicht liefern kann. Oh, oh, oh die Stimmung bei Red Bull und Mercedes dürfte nun unfassbar hitzig sein. Was für ein Irrsinn in Spielberg.

17.48 Uhr/Q2: Und es geht weiter: Russell und Perez erwischt es auch. Der Mexikaner steht eine Minute vor dem Ende als 15. wieder unter enormen Druck und was macht er? Fährt die zweitschnellste Zeit, wähnt sich in Q3, ehe die Zeit wieder gelöscht wird! Damit ist er zum vierten Mal in Folge nicht in Q3.

17.41 Uhr/Q2: Es gibt ein Aufreger-Thema und das heißt Track Limits. Verstappen wird nun schon zum zweiten Mal eine Zeit gestrichen, weil er sich abseits der Strecke befand. In Q1 sogar, obwohl der Fehler in der Runde zuvor bei der Anfahrt auf die schnelle Runde passierte. „Absolut verrückt“, kommentiert er angesäuert im Teamfunk. Allerding ist er nicht allein. Auch Stroll und Alonso hat es schon erwischt.

17.33 Uhr/Q2: Weiter geht es mit der Qualifikation. Hülkenberg, Bottas und Albon sind die Fahrer die ohne Teamkollegen nun kämpfen müssen.

17.26 Uhr/Q1: Keine große Überraschung am Ende der Quali-Session. De Vries erwischt es mal wieder wie Magnusssen, Sargeant, Zhou und auch Tsunoda, der wegen 21 Hundertstel scheitert!

17.10 Uhr/Q1: Immerhin: Für den Finnen geht es weiter, er fährt sein Arbeitsgefährt aus eigener Kraft zurück in die Box.

17.07 Uhr/Q1: Der erste Crash! Valtteri Bottas hat es aus den Angeln gehoben. Er verliert das Auto in Kurve 1 und produziert die erste rote Flagge.

17.00 Uhr/Q1: Und damit geht es rein in die Qualifikation. Mal sehen, wer die Pole holt und wer für Überraschungen sorgt.

16.50 Uhr: In wenigen Minuten geht es los. Ein besonderes Augenmerkt liegt natürlich auf Sergio Perez der in der Qualifikation zuletzt oft schluderte. Kann er endlich wieder ein Zeichen setzen?

Zudem: Regenwolken im Himmel. Da geht der Puls der Fans gleich wieder nach oben.

16.18 Uhr: Einige Teams haben Upgrades im Gepäck. So haben Red Bull, Ferrari, McLaren, Haas, Alpha Tauri und Williams neue Teile in Spielberg dabei.

15.18 Uhr: Man darf gespannt sein, ob den Fahrern die eine Session reicht, um gleich im Qualifying aufzutrumpfen. Immerhin: Spielberg kennen die meisten Piloten wie ihre Westentasche – selbst die Rookies dank der F2.

14.32 Uhr: Das erste Training ist beendet. Max Verstappen ist der schnellste Fahrer vor Charles Leclerc und Carlos Sainz. Nico Hülkenberg ist nur 12. geworden.

13.44 Uhr: Aktuell läuft das 1. Freie Training. Später um 17 Uhr läuft dann das Qualifying.

8.46 Uhr: Aber das ist noch nicht alles: In Österreich ist Regen angesagt! Am Freitag ist noch leichter Regen vorhergesagt, dafür wird es am Samstag heftige Regenfälle geben. Am Sonntag verbessert sich das Wetter in Spielberg. Zwar bleiben die Temperaturen mit maximal 22 Grad für den Sommer recht niedrig und die Wolken verziehen sich nicht, doch zumindest ist die Chance auf Regen deutlich geringer als an den Tagen zuvor.

8.13 Uhr: Bei den Piloten herrscht schon vor dem Rennen große Sorge. Der Red-Bull-Ring ist nämlich gerade einmal 4,318 Kilometer lang und könnte für viel Chaos, Frust und Strafen sorgen – wie schon in den Jahren zuvor. Von Fernando Alonso gibt es eine Idee an die FIA. „Eine Idee wäre eine Rückkehr zum Einzelzeitfahren“, sagt der Aston-Martin-Pilot. Alternativ schlug der Spanier eine Aufteilung des Fahrerfeldes zumindest im ersten Qualifying in zwei Gruppen a zehn Piloten vor. Für solch eine Änderung müssten aber alle Beteiligten der Formel 1 zustimmen.

7.30 Uhr: Spielberg ist ein Sprint-Rennwochenende! An die eilig beschlossene Reform aus dem April müssen sich die Teams erst gewöhnen. So steht am Freitagmittag ein einstündiges freies Training an und am Nachmittag gibt es dann das Qualifying. Am Samstag (1. Juli) findet das Sprintrennen statt. Der Sieger bekommt acht WM-Punkte: Mittags wird die Startreihenfolge in einem weiteren Qualifying ausgefahren, am Nachmittag folgt das Sprintrennen über ein Drittel der Grand-Prix-Distanz. Beim Großen Preis am Sonntag über 71 Runden ist dann alles wie gehabt.

Mehr News für dich:

Freitag, 30. Juni, 7 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Österreich-GP. Wir halten dich in unserem Live-Ticker über die aktuellen Geschehnisse auf dem Laufenden.