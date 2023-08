Formel 1 – Niederlande-GP im Live-Ticker: Star-Pilot im Schock ++ Talent steht vor Debüt

Die Sommerpause ist endlich beendet und die Formel-1-Piloten drehen wieder ihre Runden! An diesem Wochenende ist die Motorsport-Königsklasse in Zandvoort zu Gast, wo der Niederlande-GP stattfindet.

Die Nationalhymne der Niederlande wurde in diesem Jahr schon häufig gespielt. Feiert Max Verstappen in seiner Heimat nun auch den elften GP-Sieg in dieser Formel-1-Saison? Das wollen die anderen Fahrer natürlich verhindern. Ob ihnen das gelingt?

Formel 1 – Niederlande-GP im Live-Ticker

Neben Max Verstappen werden viele Augen beim Niederlande-GP auf Liam Lawson gerichtet sein. Er feiert in Zandvoort nämlich sein Formel-1-Debüt. Wie wird der für den Neuseeländer laufen? In unserem Live-Ticker erfährst du alle Infos zum Rennen.

11.24 Uhr: In wenigen Minuten geht es dann mit der dritten Session los.

10.37 Uhr: Ein kurzer Blick mal auf das kommende Wochenende bezüglich Ricciardo: Es ist eher unwahrscheinlich, dass der Italiener direkt wieder fit sein wird. Gut möglich also, dass Lawson auch beim nächsten Rennen an den Start gehen wird.

9.54 Uhr: Um 11.30 Uhr gibt es aber zunächst das 3. freie Training. Das wird wichtig für Lawson, um wenigstens hier ein paar Runden fahren zu können. Wenige Stunden später geht es für den 21-Jährigen dann im Qualifying einfach darum, Erfahrung zu sammeln.

Samstag, 26. August, 9.25 Uhr: Einen Wunderschönen guten Morgen. Nach dem ereignisreichen Freitag steht am heutigen Samstag die Quali um 15 Uhr an. Liam Lawson wird dabei sein F1-Debüt feiern.

22.15 Uhr: Das war’s für heute. Morgen steht nach dem 3. freien Training dann das Qualifying für das Rennen an.

19.19 Uhr: Schock für Daniel Ricciardo! Der Star hat sich bei einem Unfall im Training schwer verletzt und fällt beim Holland-GP aus. Liam Lawson ersetzt ihn im AlphaTauri (Hier alle Infos)

17 Uhr: 13 Minuten hatte die Rotphase gedauert, danach durften die Piloten noch einige Runden drehen. Die Bestzeit geht dieses Mal an Norris vor Verstappen und Albon.

16.14 Uhr: Das hat nicht lange gedauert. Die nächste rote Flagge! Piastri und Ricciardo stecken in der Steilkurve in der Mauer, die Session muss unterbrochen werden. Zunächst flog der McLaren-Pilot ab und dann crashte auch Ricciardo hinterher.

16 Uhr: Jetzt beginnt die zweite Session.

13.30 Uhr: Das wars aus dem ersten freien Training. Die schnellste Runde fuhr Verstappen vor Fernando Alonso und Lewis Hamilton. Das nächste freie Training gibt es um 16 Uhr.

13.20 Uhr: Weiter geht’s!

13.13 Uhr: Rote Flagge! Nico Hülkenberg steckt im Kiezbett und kommt nicht raus. Die Session ist zunächst unterbrochen. Glück für den Deutschen, denn er hat keinen heftigen Schaden am Auto.

12.41 Uhr: Die ersten Piloten drehen schon einige Runden. Verstappen ist mit den harten Reifen wieder ganz vorne.

12.15 Uhr: Wie wird das Wetter an diesem Wochenende? Die offizielle Regenwahrscheinlichkeit wird mit 30 Prozent angegeben, aktuell ist es aber trocken und die Fans dürfen sich mit 200 Grad über bestes Wetter freuen.

11.30 Uhr: Am heutigen Freitag stehen die ersten beiden Trainings um 12.30 Uhr und um 16 Uhr an.

Freitag, 25. August, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Formel 1-Rennen nach der Sommerpause. Holt Red Bull in Zandvoort den nächsten Sieg? Kann jemand für eine Überraschung sorgen und Max Verstappen in seiner Heimat vielleicht ärgern? In unserem Live-Ticker halten wir dich immer auf dem Laufenden.