Formel 1: Irre Wende – bahnt sich bei Red Bull ein Hammer an?

Platz zwei in der Fahrerwertung der Formel 1 hinter Weltmeister Max Verstappen. Eigentlich ist das für einen Piloten eine gute Platzierung. Jedoch nicht für Sergio Perez. Der Red-Bull-Pilot steht seit Monaten in der Kritik. Beim österreichischen Rennstall hat er noch einen Vertrag bis 2024.

Doch wird dieser Vertrag eingehalten? Nach vielen Rauswurf-Gerüchten stärkten zuletzt Helmut Marko und Christian Horner den Mexikaner. Sie versicherten, dass er beim Formel-1-Team bleiben wird. Doch jetzt gibt es plötzlich ganz andere und überraschende Aussagen.

Formel 1: Irre Wende bei Red Bull

Im Interview mit der „Kleinen Zeitung“ in Österreich antwortete Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko auf die Frage, ob der Vertrag von Perez bis 2024 gleichbedeutend mit einer Cockpitgarantie sei. „Hundertprozentig sicher ist nichts in der Formel 1. Das gibt es einfach nicht“, sagte der Österreicher und heizte damit die Spekulationen um einen Rauswurf erneut an.

Auch interessant: Formel 1 – Niederlande-GP: Star-Pilot im Schock ++ Talent steht vor Debüt

Marko führte anschließend fort: „Irgendwo gibt es immer leistungsbedingte Situationen, über die es zu sprechen gilt. Wir schauen uns das an und werden in Zandvoort das weitere Vorgehen besprechen. Dann wissen wir mehr.“

Die Aussagen kommen tatsächlich überraschend. Noch vor der Sommerpause nämlich versicherte Marko, dass Perez bis 2024 bleiben wird. Und auch Christian Horner, Red-Bull-Teamchef erklärte zuletzt noch, dass Daniel Ricciardo erst 2025 ein Thema sein könnte (Hier mehr dazu). Wie kommt es also jetzt, dass Marko plötzlich zurückrudert?

Perez auf Dauer“ nicht tragbar“

Weniger überrascht darüber ist Sky-Expert Ralf Schumacher. Der ehemalige Formel-1-Pilot sagt über Perez, dass er ein Fahrer sei, „der so weit weg ist vom anderen, der ist einfach auf Dauer nicht tragbar. Zumal, wenn er dann nicht mal das Potenzial des Autos ausnutzt und so viele Fehler macht. Deswegen ist das für mich klar, dass Perez nicht mehr da sein muss.“

Schumacher erklärt, dass man kein Wissenschaftler sein muss, „um herauszufinden, dass es nicht reicht, wenn man Perez‘ Leistung sieht“. Der Deutsche meint damit die schwachen Qualifyings in den vergangenen Monaten. Gleich sechsmal war er nie besser als Platz neun. Währenddessen fuhr Verstappen fünfmal auf die Pole und nur einmal war er Zweiter.

Mehr News für dich:

Der Sky-Experte glaubt, dass Horner und Marko sich bereits festgelegt haben und Perez nach dieser Saison kündigen werden. „Es ist egal, was er jetzt herauszaubert, weil er einfach nicht konstant genug ist. Ich glaube, dass das die letzte Saison für Perez bei Red Bull sein wird.“