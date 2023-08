Formel 1: Ricciardo-Schock! Star-Pilot schwer verletzt

Schock-Nachricht in der Formel 1! Daniel Ricciardo wird das erste Rennen nach der Sommerpause verpassen. Im Training vor dem Rennen in Zandvoort war er in einen folgenschweren Unfall verwickelt.

Dabei hatte er selbst dafür gesorgt, dass der Crash keine fatalen Folgen hat. In der Formel 1 verhinderte er einen Zusammenstoß mit Landsmann Oscar Piastri – vergaß dabei aber, im Moment des Aufschlags das Lenkrad loszulassen.

Formel 1: Ricciardo verpasst Rennen in Zandvoort

Es ist eine der wichtigsten Regen im Motorsport: Finger weg vom Lenkrad beim Aufprall! Daniel Ricciardo hat sie in Zandvoort nicht beachtet. Und das hat Folgen. Nach einem Unfall im zweiten Freien Training wird er den Großen Preis der Niederlande verpassen. Dabei hatte er zunächst geistesgegenwärtig alles richtig gemacht.

Um einen Zusammenstoß mit dem verunfallten Oscar Piastri zu vermeiden, lenkte er seinen AlphaTauri in die Bande (hier die Details). Dann folgte der fatale Fehler: Beim Aufprall hielt er das Lenkrad weiter fest. Das schnellte zurück und verletzte Ricciardo dabei an der Hand. Ein Besuch im Krankenhaus brachte die Schock-Diagnose: Bruch an der Hand.

Liam Lawson erstetzt Ricciardo im AlphaTauri

Per Funk hatte er nach dem Zusammenstoß noch durchgefunkt, dass alles gutgegangen sein. Auch seine Hände erwähnte er dabei. Die Schmerzen schienen erst später zu kommen. Nach dem frühen Ausfall in FP2 begab er sich ins Krankenhaus.

Das restliche Wochenende in den Niederlanden findet nun ohne ihn statt. Liam Lawson, Ersatzpilot von AlphaTauri, wird das Cockpit des Australiers übernehmen. Gan bitter für Ricciardo. Er war nach seinem Aus in der Formel 1 erst kürzlich wieder zurückgekehrt, hatte den geschassten Nyck de Vries ersetzt.