Formel 1: Erlösende Nachricht! Deutsche Fans können aufatmen

Aus deutscher Sicht ist in der Formel 1 nicht mehr viel los. Es gibt keinen Deutschland-GP mehr, der letzte verbliebene Top-Star Sebastian Vettel hat aufgehört und Mick Schumacher, die größte deutsche Hoffnung, wurde auf die Ersatzbank verbannt. Der einzige Fahrer, der die deutsche Fahne hochhält, ist Nico Hülkenberg – und von ihm gibt es gute Nachrichten.

Es sieht ganz danach aus, als würde Nico Hülkenberg auch in der kommenden Saison in der Formel 1 fahren. Komplett ohne deutsche Beteiligung findet die Königsklasse des Motorsports auch 2024 nicht statt.

Formel 1: Haas verlängert wohl mit Hülkenberg

Die Zeiten, in denen sieben Fahrer aus Deutschland stammten, sind längst Geschichte. Deutschland hat ein Nachwuchs-Problem, das ist offensichtlich. Immerhin fährt mit Nico Hülkenberg aber noch ein deutscher Fahrer in der Formel 1 und wird dies wohl auch 2024 tun.

+++ Formel 1: Verstappen wird zurückgepfiffen! Red Bull knallhart – „Du machst das nicht!“ +++

„In Bezug auf den Fahrermarkt sind wir im Moment ziemlich zufrieden mit dem, was wir haben“, erklärte Steiner im Rahmen des Kanada-GP. Das Team wolle so bald wie möglich die beiden Fahrer für die nächste Saison verkünden. „Damit wir nicht so eine Hängepartie haben wie letztes Jahr und Euch erzählen, es wird beim nächsten Rennen passieren, und dann wird es langweilig“, so Steiner.

Im Vorjahr verkündete Haas erst kurz vor Saisonende den Rauswurf von Mick Schumacher und die Verpflichtung von Nico Hülkenberg. Dieses Mal soll die Entscheidung über die Fahrer früher fallen. Aktuell sieht es stark danach aus, als würde Haas im nächsten Jahr wieder mit Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg an den Start gehen.

Das könnte dich auch interessieren:

So richtig rund läuft es für Haas damit aber noch nicht. Hülkenberg fuhr mit einem überragenden Auftritt und mit etwas Glück in Australien auf Platz sieben und sammelte sechs Punkte fürs Team. Magnussen holte jeweils in Miami und Saudi-Arabien einen Zähler. Damit liegt Haas in der Konstrukteurswertung auf Rang sieben immerhin vor Williams (1), Alpha Tauri (2) und Alfa Romeo (8).