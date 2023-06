Formel 1 – Kanada-GP im Live-Ticker: Pures Chaos! Verstappen endlich schlagbar?

Nach den ersten Rennen in Europa macht die Formel 1 an diesem Wochenende einen Abstecher nach Kanada. Gefahren wird in Montreal auf dem Circuit Gilles-Villeneuve mit der „Wall of Champions“.

Beim Kanada-GP der Formel 1 will Max Verstappen seine Gesamtführung weiter ausbauen. Lewis Hamilton im Mercedes will den Abstand verkürzen, aber auch Fernando Alonso (Aston Martin) lauert auf seinen ersten Saisonsieg.

Formel 1 – Kanada-GP im Live-Ticker

Können die Mercedes, die Ferrari oder Aston Martin Max Verstappen endlich schlagen? Wie schlägt sich der deutsche Fahrer Nico Hülkenberg? Wer gewinnt den Großen Preis von Kanada in der Formel 1?

Alle Antworten bekommst du hier bei uns im Live-Ticker! Wir halten dich jederzeit über den Kanada-GP in der Formel 1 auf dem Laufenden.

Zeitplan Kanada-GP

1. Freies Training, Freitag, 19.30 Uhr

2. Freies Training, Freitag, 23 Uhr

3. Freies Training, Samstag, 18.30 Uhr

Qualifying, Samstag, 22 Uhr

Rennen, Sonntag, 20 Uhr

11.40 Uhr: Um 18.30 Uhr geht’s heute mit dem 3. Freien Training weiter. Aufgrund der Zeitverschiebung findet alles etwas später statt als gewohnt.

10.11 Uhr: Für Samstagmittag ist erneut Regen gemeldet. Das Qualifying könnte also interessant sein. Für Sonntag ist erst einmal kein Regen angesagt, doch eine Wahrscheinlichkeit besteht dennoch.

08.35 Uhr: Die Bestzeit am Freitag fuhren die Mercedes. Lewis Hamilton und George Russell teilten sich die Plätze eins und zwei. Max Verstappen lag etwas zurück auf Platz sechs. Das muss allerdings noch nichts bedeuten.

07.49 Uhr: Das 2. Freie Training dauerte nach den technischen Problemen und dem Mini-Training immerhin 90 Minuten. Doch nicht für alle lief es glatt: Nico Hülkenberg musste seinen Wagen mit einem Motorschaden abstellen, Esteban Ocon meldete ebenfalls technische Probleme. Und dann kam gegen Ende auch noch der Regen dazu.

07.45 Uhr: Der Freitag beim Kanada-GP versank in einem großen Chaos. Wegen eines technischen Defekts dauerte das 1. Freie Training gerade einmal vier Minuten (Hier mehr dazu!). Und auch das 2. Freie Training lief nicht reibungslos.

07.22 Uhr: Als großer Favorit reist Max Verstappen an. Der Niederländer ist souveräner Führender der Gesamtwertung und gewann zuletzt drei Rennen in Folge.

07.15 Uhr: Nach dem die Formel 1 zuletzt in Europa unterwegs war, gibt es jetzt einen Abstecher nach Nordamerika. Es wird auf dem legendären Circuit Gilles-Villneuve in Montreal gefahren.

Samstag, 17. Juni, 06.55 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Kanada-GP. Wir halten dich in unserem Live-Ticker über die aktuellen Geschehnisse auf dem Laufenden.