Formel 1: Jetzt ist endlich raus – Netflix lässt die Bombe platzen

Die Fans haben lange darauf gewartet, jetzt ist es endlich raus! Netflix und die Formel 1 haben das Startdatum für die neue Staffel von „Drive to survive“ bekannt gegeben.

Am 23. Februar erscheint die 6. Staffel von „Drive to survive“ bei Netflix. Das gab der Streamingdienst jetzt offiziell bekannt. Formel-1-Fans werden sich diesen Termin Rot im Kalender anstreichen.

Formel 1: „Drive to survive“ startet mit Wintertests

Das Warten hat für die Fans bald ein Ende. In einem Monat erscheint Staffel 6 von „Drive to survive“. Am 23. Februar, dem letzten Tag der Wintertests in Bahrain, ist die neue Staffel der Formel-1-Dokumentation bei Netflix verfügbar.

Für viele Fans ist es seit Jahren die perfekte Einstimmung auf die neue Formel-1-Saison. Diese startet nämlich eine Woche später mit dem Großen Preis von Bahrain. Die Doku-Reihe hat einen neuen Hype ausgelöst und Menschen – gerade in den USA – für die Formel 1 begeistert. Die Rennserie erfreut sich seither einem großen Zuschauerwachstum.

James Gay-Rees, Executive Producer von „Drive to survive“ sagte: „Wir sind wirklich sehr stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Es ist eine große Genugtuung, einem Sport ein so großes neues Publikum zuzuführen – was natürlich verdient war, es brauchte nur jemanden, der es öffnete.“

Und weiter: „Die Tatsache, dass es kein Zufall war, die Tatsache, dass es [mit jeder Saison] gewachsen ist… Es ist eine echte Ehre und wir lieben es. Es ist eine sehr schwierige Serie zu machen, aber wir lieben den Prozess, wir lieben die Welt. Möge es lange so weitergehen!“

Wie viele Folgen die neue Staffel hat und welche Themen genau behandelt werden, ist noch ein Geheimnis. In den vergangenen fünf Staffeln produzierte Netflix aber immer zehn Folgen. Thematisch dürfte es unter anderem um den großen Erfolg von Verstappen und die Fahrerwechsel bei AlphaTauri gehen.