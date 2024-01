Formel 1: Jetzt ist es endlich offiziell – großes Geheimnis gelüftet

Lange wurde in der Formel 1 darüber spekuliert, gemunkelt und gerätselt: Jetzt herrscht endlich Gewissheit!

Der Leak des neuen AlphaTauri-Namens hat sich tatsächlich bewahrheitet. Das Formel-1-Team hat den Namen nun offiziell verkündet.

Formel 1: Jetzt ist es offiziell

Das einstige Formel-1-Team AlphaTauri hat den Wechsel zu seiner neuen Identität als „Visa Cash App RB“ offiziell bestätigt. Der zunächst geplante Name „Racing Bulls“ wird somit wie erwartet nicht verwendet. „Es ist fantastisch, die neue Identität zu enthüllen und neue Partner willkommen zu heißen, während wir in die nächste Phase der Formel-1-Geschichte des Teams eintreten“, sagt Geschäftsführer Peter Bayer.

„Faenza tritt in eine neue Ära des Motorsports ein, in der wir unseren Wurzeln als Talentschmiede treu bleiben, uns aber noch stärker auf den Kampf um die größten Preise in der Formel 1 konzentrieren. Wir haben eine kühne Vision für das Team, angeführt von mir und Teamchef Laurent Mekies, und es ist sehr aufregend, auf diesem Weg zukunftsorientierte Partner wie Visa und Cash App an unserer Seite zu haben“, so Bayer weiter.

In der Motorsport-Königsklasse war das italienische Team bislang unter den Namen Minardi und Toro Rosso bekannt und hat sich jetzt von der Marke AlphaTauri getrennt. Neben dem Namen, den Titelsponsoren und das Logo wurden auch die Lackierung der Autos und Overalls gezeigt, die Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda tragen werden.

Partnerschaft mit Red Bull bleibt

Gleichzeitig ist auch zu erwähnen, dass die Abkapselung nur rein namentlich ist. In der Formel 1 arbeitet das Schwesterteam weiterhin mit Red Bull zusammen – kommerziell aber auch. Das Cash-App-Logo gibt es nämlich schon seit 2021 auf dem Red Bull.

„Die neue Identität als Visa Cash App RB zielt auf eine Zukunft ab, in welcher das Team an jedem Wochenende nach vorne drängt“, freut sich Oliver Hughes, der Chief Marketing Officer von Red Bull.

