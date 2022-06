Formel 1: Mick Schumacher zu Mercedes? Wolff bestätigt Interesse

Er ist aktuell die größte deutsche Motorsport-Hoffnung: Mick Schumacher. Der Sohn des siebenmaligen Formel 1-Weltmeisters und Ferrari-Legende Michael Schumacher. Mick feiert 2021 sein Debüt in der Formel 1. Doch wie gelang ihm der Sprung in die Königsklasse? Wir blicken für dich auf seine bisherige Karriere.

Mick Schumacher: Wie ihm sein Weg in die Formel 1 gelang

Der Name Schumacher hat in der Formel 1 eine enorme Strahlkraft. An die großen Erfolge seines Vaters kann Mick Schumacher bislang aber noch nicht anknüpfen.

Aktuell steht Mick Schumacher in der Formel 1 in der Kritik. Sein Vertrag bei Haas bei läuft, die Zukunft ist ungewiss. Jetzt lässt Mercedes-Boss Toto Wolff aufhorchen lassen.

Formel 1: Mercedes-Boss über Schumacher – „Immer auf dem Radar“

Für Mick Schumacher ist das Jahr 2022 bisher ein Desaster. Der Haas-Bolide ist inzwischen einigermaßen konkurrenzfähig, für Punkte hat es für Schumacher aber noch nicht gereicht. Stattdessen leistete er sich mehrere Fehler, zerstörte das Auto schon mehrmals komplett.

Bei Haas ist Schumacher heftig in die Kritik geraten. Seine Zukunft bei dem Team scheint ungewiss, sein Vertrag endet am Ende des Jahres. Schon jetzt wird wild über einen Wechsel spekuliert. Angebote dürfte er bekommen.

Das ist Mick Schumacher:

Geboren am 22. März 1999 in Vufflens-le-Chateau (Schweiz)

2008 machte Mick Schumacher seine ersten Gehversuche im Kartsport. Er ging unter dem Pseudonym Mick Betsch an den Start, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen

2015 begann er in der Formel 4, wo er 2016 den 2. Platz in der Gesamtwertung belegte und in die Formel 3 aufstieg

In der Formel 3 schloss er die Saison 2017 auf dem 12. Platz ab. 2018 gewann er die Formel-3-Meisterschaft und holte sich damit seinen Startplatz für die Formel 2

2020 gewann Mick Schumacher die Formel 2 und erhielt einen Vertrag bei Formel 1-Rennstall Haas

Mick Schumacher ist Teil der Ferrari Drivers Academy

Vater Michael Schumacher fuhr Jordan, Benetton, Ferrari und Mercedes

Von Toto Wolff, dem Teamchef von Mercedes, erhält er jetzt Rückendeckung: „Er ist ein guter junger Mann mit dem Herz an der richtigen Stelle und einem guten Kopf. Er muss einfach die Stärke finden sich aus diesem Loch herauszuziehen, ich denke das kann er.“

Fährt Mick Schumacher bald für Mercedes? Foto: IMAGO/Motorsport Images

Wolff könnte sich sogar vorstellen, den 23-Jährigen zu Mercedes zu holen. „Warum nicht? Wir haben gute Junioren, aber Mick - ob mit oder ohne den Namen Schumacher - ist jemand der für uns immer auf dem Radar sein wird“, lässt Wolff aufhorchen.

Formel 1: Schumacher zu Mercedes? 2023 unrealistisch

Für 2023 dürfte das aber noch kein Thema sein. George Russell ist gerade neu, hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Hamilton besitzt noch einen Vertrag bis 2023. Bei ihm wird es stark davon abhängen, wann er seine Karriere beenden will.

Erst wenn Lewis Hamilton in Rente gehen, könnte Mick Schumacher ein Thema bei Mercedes werden. (fs)