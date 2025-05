Formel 1: Hamilton-Schock! Ferrari trifft weitreichende Entscheidung

Europa-Auftakt für die Formel 1! Und für Ferrari ist es gleich ein ganz besonderes Rennen. Es geht in die italienische Heimat, genauer gesagt auf den altehrwürdigen Kurs in Imola.

Doch das könnte schon das Einzige gewesen sein, auf das man sich als Ferrari-Fan aktuell freuen kann. Die Scuderia läuft den eigenen Ansprüchen in der Formel 1 mal wieder meilenweit hinterher. Und jetzt trifft der Rennstall auch noch eine Entscheidung, die vor allem den Top-Star schockieren dürfte.

So manches Team hat den Großen Preis der Emilia-Romagna als Wendepunkt auserkoren. Red Bull zum Beispiel soll wohl ein größeres Update für das Auto mitbringen, um die zahlreichen Probleme in den Griff zu kriegen. Ähnliches könnte Ferrari und insbesondere Lewis Hamilton auch gebrauchen.

Seit seinem Wechsel von Mercedes läuft es für den Rekordweltmeister noch nicht rund. Immer wieder klagt er über Probleme, zieht im Rennen gegen Charles Leclerc regelmäßig den Kürzeren. Die Zeit für Updates am Ferrari wäre also reif. Doch der Traditionsrennstall der Formel 1 hat sich anders entschieden.

So berichtet die italienische Ausgabe von „Motorsport.com“, dass man sich bei Ferrari dagegen entschieden habe, in Imola ein großes Update zu bringen. Stattdessen sollen über die kommenden Wochen mehrere kleinere Upgrades eingebaut werden.

Änderungen zu spät?

Die Rede ist davon, dass es zum Großen Preis von Spanien einen neuen Frontflügel geben werde und in der zweiten Juni-Hälfte eine neue Hinterradaufhängung dazukomme. In Imola sind dagegen nur Kleinigkeiten geplant. Man habe einen Relaunch-Plan entworfen, der den Wagen ab der zweiten Saisonhälfte wettbewerbsfähig machen soll. Nicht um im WM-Kampf anzugreifen, sondern um positive Impulse zu setzen. Denn für den Titelkampf ist es dann schon zu spät.

Doch eigentlich war genau das ja das Ziel von Lewis Hamilton, als er sich Ferrari (hier mehr zur Scuderia lesen) anschloss. Derzeit wirkt der Brite allerdings nur frustriert und genervt. Dass die großen Änderungen erst spät und verteilt kommen, dürfte ihm gar nicht schmecken.

Denn so bleibt fraglich, ob er in seiner Premierensaison in Rot überhaupt ein Rennen gewinnen kann. Zwar stand er im China-Sprint ganz oben auf dem Treppchen – doch das könnte eines der wenigen Highlights dieses Formel-1-Jahres für ihn bleiben.