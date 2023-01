Formel 1: Diese Worte rühren Schumacher-Fans zu Tränen – „Wie der Vater, so der Sohn“

Formel-1-Stars, Rallye-Fahrer, Ex-Piloten – beim „Race of Champions“ (ROC) kommt die Motorsport-Familie jedes Jahr einmal zusammen, um bei einem Spaßevent den „besten“ Fahrer zu ermitteln. Stammgast war zu seiner aktiven Zeit auch Michael Schumacher, inzwischen geht Sohn Mick beim ROC an den Start.

Der Sohn der Formel-1-Legende sorgte bei der diesjährigen Ausgabe des „Race of Champions“ für Furore. Nach seinem Finale gegen den zweifachen DTM-Meister Mattias Ekström wurde es dann ganz schön emotional.

Formel 1: Ekström vs. Schumacher 2.0

Auf der Schnee-Strecke auf der zugefrorenen Ostsee im schwedischen Pite Havsbad hat Mick Schumacher sein ganzes Können unter Beweis gestellt. Im Nations Cup fuhr er gemeinsam mit Sebastian Vettel bis ins Halbfinale vor, beim Einzelrennen schafft er es sogar bis ins Finale. Dort musste er sich dann aber Ekström geschlagen geben.

Bei dem Schweden ließ das Duell mit Mick Schumacher alte Erinnerung aufflammen. 2009 (Peking) und 2007 (London) stand Ekström auch im Finale und besiegte dort zwei Mal Schumacher – nämlich Micks Papa Michael.

Nach seinem Sieg gegen Mick wurde Ekström deshalb ganz schön emotional: „Jeder weiß, dass ich zwei Finals mit Michael [Schumacher] hatte. Es fühlt sich fantastisch an, gegen Mick zu fahren. Für mich ist es sehr emotional, weil ich nur tolle Momente mit Michael hatte. Mick im Finale zu sehen ist für mich sehr besonders. Ich bin sehr stolz. Er ist so ein großes Talent und seine Zeit liegt noch vor ihm. Ich freue mich auf weitere Duelle. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis er mich schlägt.“

„Hat uns alle vor dem Bildschirm zum Weinen gebracht“

Bei Instagram widmete er seinem Sieg einen Beitrag. Dabei teilte er ein Foto von 2009, wo er Michael auf dem Rücken trägt und ein Bild von 2023 mit Mick Schumacher auf dem Rücken. „Wie der Vater, so der Sohn. Danke Mick für ein tolles und emotionales Rennen“, schrieb Ekström dazu.

Die Fans rührten die Worte von Ekström über Michael Schumacher zu Tränen. Hier einige Reaktionen:

„Sehr emotional zu hören, wie du über Michael redest“

„Mein Herz. Das war total schön“

„So eine tolle Siegesrede“

„Mein Herz weint! Was für eine Emotion! Tolles Rennen. Emotionales Rennen.“

„Schöne Worte Mattias! Hat uns alle vor dem Bildschirm zum Weinen gebracht.“

Mick Schumacher konnte das ROC nutzen, um noch einmal allen zu zeigen, was für ein Talent er ist. In diesem Jahr ist er in der Formel 1 nur Ersatzfahrer, hofft aber schon in der nächsten Saison, wieder in der Startaufstellung zu stehen.