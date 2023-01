Formel 1: Fans können es kaum erwarten – Vettel fährt wieder Rennen

Der Abschied von Sebastian Vettel war für Fans der Formel 1 ziemlich hart. Mit 35 Jahren hat der vierfache Weltmeister im November 2022 seine Karriere in der Königsklasse des Rennsports endgültig beendet.

Wer Sebastian Vettel aber trotzdem noch einmal fahren sehen will, der hat an diesem Wochenende (28./29.01) die Möglichkeit. Der Ex-Formel-1-Star tritt gemeinsam mit Mick Schumacher bei einem Rennen in Schweden an – dem „Race of Champions“ (ROC).

Formel 1: Vettel fährt bei „Race of Champions“

Auf die schier unzähligen Rennen und Reisekilometer kann Sebastian Vettel verzichten, auf das Race of Champions aber offenbar nicht. Das Spaß-Rennen mit Fahrern aus völlig unterschiedlichen Rennen lässt sich der 35-Jährige nicht entgehen. 2023 nimmt Vettel schon zum elften Mal teil. Sieben Mal gewann er den Nationen Cup, einmal den Einzelwettbewerb.

Beim „Race of Champions“ 2023 ist Vettel deshalb selbstverständlich wieder dabei. Der Wettbewerb findet am Samstag (28. Januar) und Sonntag (29. Januar) in Schweden statt. Gefahren wird wie im vergangenen Jahr auf einer Strecke aus Schnee und Eis auf der zugefrorenen Ostsee in der Nähe von Pite Havsbad.

Am Samstag steigt der Nations Cup um 12 Uhr. Dort treten Sebastian Vettel und Mick Schumacher für Deutschland an. Am Sonntag, ebenfalls um 12 Uhr, steigt dann das richtige „Race of Champions“ – der Einzelwettbewerb. Dort wird der „beste“ Fahrer aller Rennserien ermittelt.

Für Fans gibt es die Möglichkeit das Event live zu verfolgen. Der offizielle Youtube-Kanal des ROC zeigt die Rennen ab 12 Uhr im Livestream. Vettel-Fans können also einen der vermutlich künftig seltenen Auftritte ihres Lieblings live sehen.

Das könnte dich auch interessieren:

Diese Fahrer sind beim ROC am Start

Mit dabei sind neben Sebastian Vettel und Mick Schumacher, die F1-Legenden Mika Häkkinen und David Coulthard. An den Start gehen zudem Valtteri Bottas (F1-Fahrer), Felipe Drugovich (F2-Champion), Sebastian Loeb (Vorjahressieger und Rallye-Legende) und viele mehr. Deutschland trifft am Samstag im ersten Rennen auf Team Großbritannien (Coulthard und Jamie Chadwick). Beim ROC am Sonntag wartet auf Mick Schumacher Felix Rosenqvist und auf Sebastian Vettel Jamie Chadwick.