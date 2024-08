Formel 1: Schumacher-Comeback? Jetzt schaltet sich Vettel ein

Was für kurzem völlig utopisch schien, ist jetzt wieder möglich: Mick Schumacher könnte schon in den nächsten Wochen sein Comeback in der Formel 1 feiern. Grund dafür ist ein möglicher Rauswurf von Logan Sargeant bei Williams.

Für Sebastian Vettel ist klar: Mick Schumacher hätte den Platz in der Formel 1 definitiv verdient. Der viermalige Weltmeister macht sich nun für seinen jüngeren Kollegen stark.

Formel 1: Bekommt Schumacher die Chance bei Williams?

Seit dem Großen Preis der Niederlande ist in der Formel 1 mächtig Schwung reingekommen: Logan Sargeant soll bei Williams vor einem vorzeitigen Aus stehen. Nach dem heftigen Crash in Zandvoort will sein Team womöglich das Risiko nicht mehr eingehen, ihn weiter ins Auto zu setzen: Mit seinen Crashs verursacht er nicht nur unnötige Kosten, sondern behindert auch die Entwicklung.

+++ Formel 1: Mercedes macht es offiziell – jetzt ist es endlich so weit +++

Ob Williams diesen radikalen Schritt wirklich geht, steht noch nicht fest. Heißester Kandidat auf die Nachfolge ist aber Mick Schumacher. Williams-Boss James Vowles soll sogar schon bei Mercedes angefragt haben, welcher Fahrer verfügbar wäre. Die Antwort von Toto Wolff fiel eindeutig aus: Schumacher. Ein Engagement von Supertalent Andrea Kimi Antonelli bei Williams schloss er aus.

Vettel: „Gibt vieles, das für ihn spricht“

Unterstützung bekommt Schumi Jr. jetzt auch von Kumpel Sebastian Vettel: „Ich wünsche mir natürlich, dass Mick eine zweite Chance erhält, denn es gibt vieles, das für ihn spricht. Er hat zwei Jahre Erfahrung als F1-Pilot und ist seither auch als Mensch noch mal sehr gereift. Er hat wertvolle Einblicke aus den unterschiedlichen Teams gesammelt und ist in der WEC Renn-fit geblieben“, so Vettel gegenüber „RTL“.

Weiter erklärt er: „Das ist ein großer Erfahrungsschatz. Vom Speed und dem Gesamtpaket ist da mehr als das, woran sich manche Leute erinnern wollen. Er hat in der F3 und F2 bewiesen, dass mehr in ihm steckt. Er könnte aus einem Williams das Nötige herausholen, er hätte den Sitz verdient.“

Das könnte dich auch interessieren:

Und was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist: Mit guten Leistungen im Williams könnte sich Schumacher in eine bessere Position für das Audi-Cockpit bringen. Es ist der letzte verbliebene Platz für 2025, auf den Schumacher realistische Chancen.