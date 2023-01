Formel 1: Comeback von Romain Grosjean? „Sollte niemals nie sagen“

Als Feuervogel ist Romain Grosjean in die Geschichte der Formel 1 eingegangen. Sein irrer Feuerunfall in Bahrain war der heftigste Unfall der vergangenen Jahre. Danach ist der Franzose nie wieder ein Rennen in der Königsklasse des Motorsports gefahren.

Eine Rückkehr in die Formel 1 schließt Romain Grosjean aber nicht aus. Sein aktueller Arbeitgeber könnte ihm dabei verhelfen, bald wieder in die Rennserie zurückzukehren.

Formel 1: Kehrt Grosjean mit Andretti zurück?

Der Feuerunfall von Romain Grosjean war sein letzter Auftritt in der Formel 1. Sein Aus war zu diesem Zeitpunkt aber schon besiegelt. Nach zehn Jahren in der F1 verlor der Franzose sein Cockpit, Haas verlängerte den Vertrag nicht mehr.

Im Anschluss wechselte Romain Grosjean in die USA, geht dort seit 2021 in der IndyCar-Series an den Start. Auf Anhieb feierte der Franzose Erfolge, landete mehrfach auf dem Podest. Seine starken Auftritte wurden mit einem Vertrag beim Top-Rennstall Andretti Autosport belohnt – und genau der könnte ihm künftig zu einem Comeback in der Formel 1 verhelfen.

Michael Andretti, der Besitzer von Andretti Autosport, versucht aktuell alles, um in den nächsten Jahren einen Startplatz in der Formel 1 zu ergattern. Gemeinsam mit dem Autobauer General Motors will Andretti Autosport in die Königsklasse einsteigen.

Es liegt nahe, dass Grosjean als Andretti-Fahrer dabei eine Rolle spielen könnte. Er selbst kann sich das gut vorstellen. „Ja, absolut“, sagte er im Interview mit dem Portal „The Race“ und weiter: „Ich glaube, in der Formel 1 habe ich gelernt, dass man niemals nie sagen sollte.

„Hoffe wirklich, dass es passieren wird“

Zu dem Formel-1-Projekt seines Arbeitgebers sagte Grosjean: „Sie arbeiten wirklich hart auf dieses Ziel hin, also hoffe ich wirklich, dass es passieren wird. Sie versuchen auf jeden Fall, es zu schaffen. Das ist also gut. Sie haben den finanziellen Rückhalt, sie haben den Konstrukteur. Es ist also interessant zu sehen, wie das Team expandiert und sich weiterentwickelt.“

Neben Grosjean gilt in erster Linie Colton Herta als heißer Kandidat auf den Platz bei Andretti Autosport. Das US-Supertalent geht ebenfalls für Andretti in der IndyCar-Series an den Start.