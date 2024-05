Formel 1: Showdown um Schumacher-Zukunft – ist das seine letzte Chance?

Mick Schumacher wartet weiter auf seine Rückkehr in die Formel 1. Nachdem der Sohn von F1-Legende Michael Schumacher in den Saisons 2021 und 2022 für Haas an den Start ging, verlor er diesen Platz. Nun könnte sich die vielleicht letzte Chance für Schumacher bieten, auf sich aufmerksam zu machen. Es könnte zu einem echten Showdown kommen!

Der diesjährige Ersatzfahrer von Mercedes und McLaren wird in Kürze den Mercedes W13 aus der Formel-1-Saison 2022 testen dürfen. Brisant: Schumacher wird nicht als einziger im Auto sitzen. Zusammen mit dem 25-Jährigen dreht auch Supertalent Kimi Antonelli seine Runden um die Strecke in Silverstone!

Formel 1: Duell mit Antonelli als letzte Chance für Schumacher?

Für Antonelli ist es der bereits dritte Test für Mercedes innerhalb weniger Wochen. Der Italiener gilt als Schützling von Mercedes-Chef Toto Wolff. Ihm wird eine garantierte Zukunft in der Formel 1 nachgesagt. Der Test in Silverstone wird für ihn zur ersten richtigen Bewährungsprobe. Im Duell gegen Schumacher hat das deutsche Werksteam erstmal einen Vergleichsmaßstab für die Leistung Antonellis.

+++ Formel 1: Red-Bull-Hammer? Vertragsverlängerung wohl fix +++

Für Mick Schumacher könnte der anstehende Test hingegen die letzte Chance sein. Liefert er schnellere Zeiten als Antonelli, könnte das andere Teams auf den Plan rufen. Während man bei Mercedes und Williams derzeit wohl nicht auf Schumacher schielt, könnte sich für den 25-Jährigen eine Chance bei Alpine ergeben. Sowohl Esteban Ocon als auch Pierre Gasly haben noch keinen sicheren Platz für die kommende Saison. Zudem geht Schumacher in der Langstrecken-Weltmeisterschaft für Alpine an den Start.

Antonellis Platz in der Formel 1 so gut wie sicher

Ganz anders sieht die Situation dagegen bei Kimi Antonelli aus. Zuletzt war sogar schon über einen Wechsel zur Sommerpause zu Williams spekuliert worden. Teamchef James Vowles hatte diese Gerüchte durch seine Aussagen über die kriselnde Nummer zwei bei Williams, Logan Sargeant, befeuert. Ein Wechsel zum britischen Rennstall komme wohl aber nur bei einer langfristigen Anstellung zustande.

Für Mick Schumacher heißt es dagegen: abwarten. An Talent mangelt es dem ehemaligen Formel-2-Weltmeister kaum. Jedoch enttäuschte er in seinem letzten Formel-1-Jahr bei Haas. Somit wird sich Schumacher weiterhin in Geduld üben müssen.