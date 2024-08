Formel 1: Mick Schumacher droht Desaster – deutsche Fans fassungslos

Es hatte sich schon vor Wochen angedeutet, nun ist es in der Formel 1 offiziell bestätigt worden: Jack Doohan wird für Alpine in der Saison 2025 an den Start gehen und damit der neue Teamkollege von Pierre Gasly. Das verkündete das französische Team am Rande des Zandvoort-GP.

Gleichzeitig ist es der nächste bittere Rückschlag für Mick Schumacher, der vom nächsten Team sozusagen eine Absage kassiert. In der Formel 1 bleibt ihm damit nur noch eine einzige Möglichkeit. Wenn er auch dort nicht aufgenommen wird, ist das Desaster perfekt. Die deutschen Fans bangen um die Motorsport-Hoffnung.

Formel 1: Mick Schumacher droht Desaster

Und da waren es nur noch drei freie Cockpits in der Formel 1! Wobei zwei schon so gut wie sicher an andere Piloten vergeben sind – bei Mercedes und bei den Racing Bulls. Denn am Freitag (23. August) hat Alpine verkündet, dass Jack Doohan der neue Teamkollege für Pierre Gasly für 2025 wird.

Mick Schumacher und die deutschen Fans hatten sich noch Hoffnungen gemacht, dass das französische Team sich für ihn entscheidet. Doch jetzt ist es anders gekommen und die Chancen auf eine Rückkehr von dem Sohn der Legende Michael Schumacher schwinden damit immer mehr.

Denn neben Mercedes und den Racing Bulls hat auch Sauber/Audi noch nicht den zweiten Fahrer für 2025 verkündet. Bei den Silberpfeilen wird es aller Voraussicht nach Kimi Andrea Antonelli und beim Schwesterteam von Red Bull stehen die Chancen gut, dass es Liam Lawson wird.

Letzte Möglichkeit: Audi

Bei Sauber/Audi wurde bereits mit Nico Hülkenberg ein deutscher Pilot verkündet. Jetzt sind die Hoffnungen groß, dass auch Mick Schumacher ab 2025 für das Team in der Formel 1 an den Start gehen wird. Was ebenfalls Mut machen könnte: Neuer Projektleiter beim deutschen Team ist der Italiener Mattia Binotto, der Mick gut kennt. Der Deutsche gehörte der Ferrari-Nachwuchsakademie an, als Binotto Teamchef der Scuderia war.

Doch es gibt auch noch andere Kandidaten, die bei Sauber/Audi infrage kommen. Entscheidet auch der Rennstall gegen Mick Schumacher, wäre das richtig bitter für den 25-Jährigen. Es wäre dann bereits das dritte Jahr hintereinander ohne ein Cockpit in der Formel 1.