Formel 1: Steht ein Verstappen-Knall bevor? – „Muss man ernst nehmen“

Um Max Verstappen dreht sich derzeit viel in der Formel 1: sein WM-Kampf mit den beiden McLaren-Piloten, die Geburt seines ersten Kindes und auch die Zukunft des Niederländers. Bleibt er bei Red Bull? Wechselt er zu einem anderen Team? Hört er vielleicht bald sogar ganz auf?

Fragen über Fragen, zu denen es kaum Antworten gibt. Der Formel-1-Weltmeister selbst zeigte sich zuletzt immer wieder wenig begeistert über die vielen Regeländerungen der FIA. Geht es nach Timo Glock, könnte die Frustration des Red-Bull-Piloten irgendwann den Höhepunkt erreichen. Danach könnte es zum Verstappen-Knall kommen!

Formel 1: Kommt es zum Verstappen-Knall?

Über kaum einen Formel-1-Fahrer wird so viel spekuliert, wie über Max Verstappen. Der Superstar bestimmt die Schlagzeilen der Königsklasse – und das auch zurecht. Seien es die unfassbaren Leistungen auf der Rennstrecke oder die vielen Spekulationen um seine weitere Karriere in der beliebten Rennserie.

Zuletzt wurde er immer wieder mit Mercedes und Aston Martin in Verbindung gebracht, falls er bei Red Bull nicht mehr glücklich sein sollte. Sein Vertrag läuft noch bis 2028, doch ein vorzeitiger Abschied ist durchaus möglich. Doch es gab auch immer wieder Gerüchte über ein mögliches Karriereende.

„Es kann schon passieren, wenn er sagt, es ist ihm alles zu blöd und reglementiert“, sagt Formel-1-Experte Timo Glock bei „Sky“. „Vielleicht kommt er auch irgendwann wieder zurück, aber man muss Verstappen ernst nehmen, wenn er sagt, dass er sich bei wiederholender übertriebener Bestrafung verabschieden würde.“

Verstappen im Krieg mit der FIA

Zum einen nervt Verstappen, dass die FIA immer wieder die Regeln ändert und jetzt auch die strikte Strafenpolitik durchgesetzt hat. Wer flucht, kassiert eine Strafe. Verstappen zeigte sich davon wenig begeistert und setzte immer wieder ein Zeichen in der Formel 1, in dem er beispielsweise auf Pressekonferenzen demonstrativ in kurzen und knappen Sätzen geantwortet hatte. Aber auch die Strafen auf der Rennstrecke ließen ihn zuletzt toben, wie beim Saudi-Arabien-GP, als er wegen einer Zeitstrafe den Sieg an Oscar Piastri verlor.

In der Vergangenheit betonte der Red-Bull-Star auch, dass er nicht ewig wie Lewis Hamilton oder Fernando Alonso in der Motorsport-Königsklasse fahren werde. Schließlich erwartet er mit seiner Verlobten Kelly Piquet ein Baby. Dann wird sich der Niederländer auch um seine kleine Familie kümmern wollen.