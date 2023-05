Formel 1: Deutliche Absage an Mick Schumacher! DIESES Cockpit kann er sich abschminken

Kurzzeitig flammte bei Mick Schumacher Hoffnung auf. In der Formel 1 könnte schon bald ein Cockpit frei werden – und kurzzeitig wurde auch Schumi Jr. gehandelt.

Jetzt hat Dr. Helmut Marko, Motorsportchef von Red Bull, die Spekulationen um Mick Schumacher aber bereits beendet. Der 23-Jährige wird in dieser Saison nicht im AlphaTauri sitzen.

Formel 1: Mick Schumacher nicht zu AlphaTauri

Die Saison ist gerade einmal fünf Rennen alt, da muss ein Rookie schon um seinen Platz zittern. Nyck de Vries steht nach einem schwachen Saisonstart bei AlphaTauri schon mächtig in der Kritik. Schon jetzt wird über ein vorzeitiges Aus spekuliert. Und Dr. Helmut Marko tut einiges dafür, dass die Gerüchte weiter befeuert werden.

+++ Formel 1: Irres Hamilton-Gerücht – hat alles bald ein Ende? +++

Gegenüber „Sport1“ sagte er jetzt: „In den nächsten drei Rennen wird gar nichts passieren. Wir haben mit de Vries gesprochen und er ist der gleichen Meinung wie wir: Er muss sich steigern. Der Abstand zu Teamkollege Yuki Tsunoda, der einen tollen Job macht, ist zu groß. Um Fußballersprache zu verwenden: Nyck hat die gelbe Karte bekommen, aber die Rote noch nicht. Wenn er sich steigert, wird ein Fahrerwechsel kein Thema sein.“

Und wer wird im Fall des Fahrerwechsels sein Nachfolger? Die Namen Daniel Ricciardo, Ersatzfahrer bei Red Bull, und Mick Schumacher, Ersatzfahrer bei Mercedes, fielen zuerst. Von Marko gibt’s nun aber eine deutliche Absage.

„Im Fall der Fälle würden wir auf unseren Nachwuchspool zurückgreifen. Da geht es speziell um Liam Lawson und Ayumu Iwasa. Ricciardo ist kein Thema“, so Marko und über Schumacher sagte er: „Er ist Mercedes-Fahrer und in unseren Planungen kommt er nicht vor. Für ihn ist dementsprechend Toto Wolff verantwortlich.“

Mehr News:

HIER könnte Mick Schumacher bald fahren

Ganz vom Tisch ist ein Einstieg mitten in der Saison aber nicht: Bei Williams könnte sich noch in der laufenden Saison eine Chance auftun. Auch Rookie Logan Sargeant kommt bislang noch nicht in der Formel 1 zurecht. Nach Informationen von „Sport1“ soll sich Toto Wolff dafür einsetzen, dass Mick Schumacher das Cockpit dort bekommt.