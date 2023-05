Formel 1: Fahrer vor dem Aus? Wilde Gerüchte um Star-Comeback

Mit großen Vorschusslorbeeren ist Nyck de Vries in die Formel 1 gewechselt. Der Formel-E-Champion von 2021 galt als vielversprechendes Talent. Bei seinem Formel-1-Debüt für Williams fuhr er in der Vorsaison sofort in die Punkte.

Bei AlphaTauri kämpft Nyck de Vries nun aber mit großen Problemen. Seine erste Saison als Stammfahrer in der Formel 1 hatte er sich sicherlich anders vorgestellt. Schon nach sechs Rennen steht er stark in der Kritik. Gerüchten zufolge droht ihm sogar das Aus, ein Star-Pilot steht schon in den Startlöchern.

Formel 1: De Vries vor dem Aus?

Fünf Rennen, zwei Ausfälle und keine Punkte – die bisherige Bilanz von Nyck de Vries ist extrem ernüchternd. In Bahrain und Saudi-Arabien landete er auf Rang 14, in Australien und Aserbaidschan erreichte er das Ziel nicht. In den USA landete er, nachdem Lando Norris beim Start hinten reingefahren waren, nur auf Rang 18. Bislang konnte er die hohen Erwartungen nicht erfüllen.

De Vries steht schon nach fünf Rennen mächtig unter Druck. Während sich AlphaTauri-Teamchef Franz Tost seinem Rookie noch eine Eingewöhnungsphase mit dem ein oder anderen Unfall einräumt, soll insbesondere Red-Bull-Motorsportchef Dr. Helmut Marko den Niederländern kritischer sehen. Für die Rennen in Imola, Monaco und Barcelona fordere Marko eine deutliche Leistungssteigerung.

Fährt Ricciardo bald für AlphaTauri?

Ein möglicher Nachfolger für de Vries wird auch schon gehandelt. Der Name, der fällt, ist Daniel Ricciardo – aktuell Ersatzfahrer bei Red Bull. Er stünde sofort bereit, würde viel Erfahrung mitbringen und habe bei Red Bull im Simulator seine Form zurückgefunden.

Auffällig: Ricciardo war zuletzt bei AlphaTauri in Faenza zu Besuch. Dort nahm der Australier eine Sitzanpassung für den Boliden AT04 vor. Dies soll allerdings eine reiner Routinebesuch gewesen sein, weil Ricciardo auch für AlphaTauri die Rolle des Ersatzfahrer einnehmen könnte.

Dass Red Bull auch innerhalb der Saison den Fahrer wechselt, musste Pierre Gasly vor 2019 schmerzhaft erfahren. Es ist also nicht auszuschließen, dass der Rennstall bei seinem Schwesterteam einen drastischen Schritt geht und Ricciardo für de Vries ins Auto setzt. Noch hat der Niederländer aber Zeit, die Bosse von sich zu überzeugen.