Formel 1: Neue Option vom Tisch? Bittere Nachrichten für Mick Schumacher

Die Cockpits in der Formel 1 sind rar und heiß begehrt. Der Kampf um einen Startplatz in der Königsklasse des Motorsports ist ein harter. Jedes Jahr aufs Neue gibt es viele Diskussionen um mögliche Änderung der jeweiligen Fahrerkonstellationen.

Dieses Thema kommt derzeit auch bei AlphaTauri auf. Formel-1-Rookie Nyck De Vries steht bereits wenige Wochen nach Saisonstart vor dem Haus. Zuletzt wurde Mick Schumacher als möglicher Nachfolger gehandelt. Dies scheint jedoch keine Option mehr zu sein.

Formel 1: Ricciardo und Schumacher kein Thema

Daniel Ricciardo und Mick Schumacher sind derzeit wohl die beiden bekanntesten Reservisten in der Formel 1. Beide verloren nach der vergangenen Saison ihren Startplatz und müssen nun auf eine Gelegenheit warten, als Stammfahrer zurückzukehren. Die beiden waren es auch, die in den vergangenen Tagen als möglicher De Vries-Nachfolger Nummer Eins gehandelt wurden.

Nyck De Vries fährt seit diesem Jahr in der Formel 1. Überzeugen konnte er seither jedoch noch überhaupt nicht. Dementsprechend groß ist die Kritik an dem jungen Niederländer. Zuletzt wurde sogar über einen Fahrerwechsel bei AlphaTauri diskutiert. Red Bull-Manager Helmut Marko soll dem jungen Rennfahrer sogar schon ein Ultimatum gesetzt haben. Viele Experten waren sich einig: Möchte man De Vries tatsächlich frühzeitig wieder ersetzen, sind Ricciardo und Schumacher die beiden wahrscheinlichsten Optionen.

Doch wie der US-amerikanische Fernsehsender „ESPN“ berichtet, seien sowohl Ricciardo als auch Schumacher keine Option für den Red Bull-Rennstall. Intern habe man nie über einen der beiden gesprochen. Man verfolge andere Pläne, in denen weder der Australier, noch der Deutsche eine wirkliche Rolle spielen.

Nächster Youngster für Alpha Tauri?

Stattdessen werden Liam Lawson die besten Chancen zugerechnet, de Vries zu ersetzen, sollte er sein Cockpit verlieren. Der Neueseeländer ist Teil des Red-Bull-Racing-Förderprogramms und geht derzeit in der japanischen Rennserie Super Formula an den Start. Schon 2021 und 2022 durfte der 21-Jährige im AlphaTauri sowie im Red Bull Formel-1-Luft schnuppern. Nach De Vries wäre Lawson der nächste Rookie, der AlphaTauri zu Punkten führen soll.

Sollte Lawson de Vries tatsächlich beerben, wäre dies ein harter Schlag für Schumacher. Als letzte Option für ein schnelles Comeback bliebe dann womöglich nur noch Williams, wo man mit den Leistungen von Logan Sargeant ebenfalls unzufrieden sein soll. Es sieht also so aus, als müssten die deutschen Formel-1-Fans noch etwas länger auf einen weiteren deutschen Fahrer in der Königsklasse des Motorsports warten.