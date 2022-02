Formel 1: Beben in der Königsklasse! ER steht mächtig unter Beschuss

Kommt es kurz vor der neuen Saison in der Formel 1 noch zum ganz großen Knall in der Königsklasse?

In der aktuellen Winterpause wird in der Formel 1 wohl über keine Personalie so scharf diskutiert wie über Michael Masi. Der Renndirektor steht seit dem Saisonfinale im Zentrum der Diskussionen bei Fans, Experten und Verantwortlichen.

Formel 1: Wirbel um Masi

Die Ereignisse der abschließenden Runden beim Rennen im Wüstenstaat sorgten für eine hitzige Debatte, die Michael Masi in die Schusslinie der Öffentlichkeit beförderte. Nun stehen rund um Masi gleich mehrere Fragen im Raum:

Wird Masi auch 2022 als Renndirektor der Formel 1 arbeiten?

Welche Verantwortung sollte ein Renndirektor in der Formel 1 künftig übernehmen bzw. abtreten?

Darüber diskutieren derzeit der Weltverband FIA sowie Liberty Media, der Rechteinhaber der Formel 1. Speziell Formel-1-Boss Stefano Domenicali will eine saubere Aufarbeitung der Ereignisse. Der Italiener kann es nicht mit ansehen, wie „sein“ Sport durch solche Diskussionen an Ansehen verliert.

Wie geht's für Michael Masi in der Formel 1 weiter? Foto: imago images/Every Second Media

Formel 1: Bleibt Masi?

Auch Peter Bayer ist an den Diskussionen beteiligt. Seit 2017 arbeitet er bei der FIA als Generalsekretär für Sport und ist seit geraumer Zeit auch als Exekutivdirektor für den Formel-1-Bereich der FIA tätig. Über Masi sagt er: „Michael hat einen super Job gemacht. Das haben wir Michael bereits gesagt. Wir haben ihm aber auch gesagt, dass es möglich ist, dass es einen neuen Rennleiter geben wird.“

Bayer weiter: „Ich kann dem Weltrat nur Vorschläge unterbreiten, und die werden ihn auf jeden Fall einbeziehen. Ich habe Michael in unseren Gesprächen den Rückhalt des Verbandes zugesichert und ihn wissen lassen: Wir wollen weiter mit dir arbeiten, aber ich brauche auch dein Verständnis, dass wir das Thema untersuchen müssen.“

Formel 1: Neues Aufgabengebiet des Renndirektors

Eines stellte Bayer schon jetzt klar: Ganz egal, ob Masi in der Formel 1 bleibt oder nicht – die Aufgaben des Renndirektors werden sich künftig ändern. Der Rennleiter werde demnach einige Verantwortungen abgeben. „Es wird eine Aufteilung der Aufgaben des Renndirektors geben, der auch Sportdirektor, Sicherheits- und Streckendelegierter ist.“ (dhe)