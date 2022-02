Formel 1: Herber Verlust für Rennstall! Zukunft jetzt ungewiss

Wie geht es bei diesem Team der Formel 1 nun weiter?

Die Winterpause in der Formel 1 wird von den Teams genutzt, um an den Autos zu arbeiten und um unter Umständen das Personal zu tauschen. Letzteres ist nun bei Williams geschehen – auf einem bedeutenden Posten.

Formel 1: Herber Verlust für Rennstall

Mit Adam Carter hat der Chefingenieur den Rennstall verlassen. Das bestätigte Williams-Teamchef Jost Capito in einer kurzen Mitteilung. „Mit dem Fokus auf unsere technische Ausrichtung sowie die Anforderungen der Saison 2022 und der kommenden Jahre nehmen wir Änderungen an unserer Struktur im technischen Bereich vor“, heißt es in der Stellungnahme des Chefs des Formel-1-Teams.

Zwei entscheidende Fragen werden in dieser Stellungnahme jedoch nicht beantwortet. Wer wird der Nachfolger von Adam Carter bei Williams? Und geht es für Carter in der Formel 1 an anderer Stelle weiter?

In der Formel 1 muss Williams-Chef Jost Capito (re.) ab sofort auf Chefingenieur Adam Carter (li.) verzichten. Foto: imago/Poolfoto Motorsport

Nachdem Williams die Saison 2018, 2019 und 2020 jeweils auf dem 10. Platz der Konstrukteurs-Wertung beendet hatte und 2020 keinen einzigen WM-Punkt einfuhr, belegte das Team in der vergangenen Saison der Formel 1 mit 23 Zählern den 8. Rang und feierte einen klaren Aufwärtstrend.

Formel 1: Williams ohne Russell und Carter

In der bevorstehenden Saison muss Williams auf Star-Pilot Geroge Russell verzichten. Nach drei Jahren bei Williams schloss der Brite sich dem Mercedes-Rennstall an und geht 2022 an der Seite von Lewis Hamilton an den Start.

Alexander Albon und Nicholas Latifi sind in dieser Saison der Formel 1 die beiden Piloten bei Williams. Unklar ist hingegen, wer nach dem Abgang von Adam Carter der neue Chefingenieur beim Team aus Grove wird.

1998 hatte Carter die Formel 1 betreten und zunächst für Arrows, McLaren, Jordan und Renault unter Vertrag gestanden. 2016 war er zu Williams gewechselt – vorerst als leitender Ingenieur. Im Laufe der Zeit schenkte Williams ihm immer mehr Vertrauen. Dass er den Rennstall nun verlässt, ist ein herber Verlust für das Team. (dhe)