Formel 1: RB-Fahrer bald gesperrt? Nach Miami-Chaos muss er dringend aufpassen

Was für einen irren Samstag erlebten die Fans der Formel 1 bitte in Miami? Zu später deutscher Stunde sicherte sich Max Verstappen sensationell die Pole-Position für das Rennen am Sonntag (4. Mai). Und auch zuvor im Sprint krachte es an allen Ecken und Enden.

Im Fokus stand dabei wieder einmal Liam Lawson. Der Neuseeländer verkommt zum Prügelknaben der Formel 1! Nach dem Sprint-Rennen erreicht ihn die nächste bittere Nachricht. Jetzt taucht sogar das Szenario Rennsperre am Horizont auf.

Formel 1: Lawson nachträglich bestraft

Das System der Strafpunkte gibt es in der Königsklasse seit 2014. Für besonders schwere Vergehen können die Stewards Fahrern nicht nur Zeitstrafen, sondern auch besagte Strafpunkte aufbrummen. Sie sind meist als eine Art Warnung zu verstehen. Erst wenn ein Fahrer innerhalb eines Jahres zwölf Punkte sammelt, wird es ernst. Dann wird er für ein Rennen gesperrt.

+++ McLaren-Hammer! WM-Favorit tütet Deal ein +++

Vergangene Saison traf das Kevin Magnussen, in diesem Jahr könnte es für Liam Lawson ein Thema werden – zumindest wenn er in diesem Tempo weitermacht. Beim Formel-1-Sprint im Miami kam es zu einem Zwischenfall mit Fernando Alonso. Die beiden Autos krachten in Kurve 12 ineinander.

Die FIA-Stewards sahen in Lawson den Hauptschuldigen für den Unfall. Entsprechend gab es nicht nur eine Zeitstrafe für den Neuseeländer (hier mehr erfahren), sondern auch einen Strafpunkt! Sein Konto schießt damit weiter in die Höhe.

Jetzt ist Vorsicht geboten!

Noch vor der Saison hatte Lawson wohl kaum über eine mögliche Rennsperre nachgedacht. Immerhin ging er lediglich mit der Hypothek von zwei Strafpunkten ins neue Jahr. Doch dann ging in Bahrain alles schief. Beim Wochenende in der Wüste handelte er sich gleich drei Strafpunkte ein.

Mit dem aus Miami steht Lawson jetzt also schon bei sechs von zwölf erlaubten Strafpunkten. Die ersten davon verfallen erst vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi! Für der 23-Jährigen ist also höchste Vorsicht geboten, wenn er nicht weiterhin im Eiltempo an eine Rennsperre heranrücken will.

Mehr von uns liest du hier:

Eine Sperre wäre wohl der endgültige Tiefschlag in einer bisher enttäuschenden Saison. Lawson startete als Teamkollege von Max Verstappen in die Formel-1-Saison. Nach schwachen Leistungen ersetzte man ihn aber schnell durch Yuki Tsunoda. Auch bei den Racing Bulls kann er seither kaum glänzen.