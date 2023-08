Formel 1: Schock für Mercedes-Boss Toto Wolff – Frau Susie zeigt das ganze Ausmaß

Das ist ja mal ein super Start in die Sommerpause der Formel 1! Toto Wolff, Teamchef von Mercedes, hat seine Ferien mit einem üblen Zwischenfall begonnen. Bei Instagram teilte seine Frau Susie Wolff das ganze Ausmaß.

Nach einer aufregenden ersten Saisonhälfte in der Formel 1 hat Toto Wolff ein paar Wochen Urlaub, doch dieser begann schmerzhaft. Der Österreicher hat sich bei einem Ausflug mit dem Mountainbike verletzt.

Formel 1: Fehlstart in die Sommerpause für Toto Wolff

Gemeinsam mit Frau Susie und dem sechsjährigen Sohn Jack verbringt Toto Wolff ein paar schöne Tage in den Bergen. Wirklich ruhig wird es bei den Wolffs aber auch in der Sommerpause nicht. Sowohl Toto als auch Susie sind frühere Rennfahrer, lieben also den adrenalingeladenen Sport. Diese Gemeinsamkeit verbindet sie. Deshalb steht auch in den Ferien immer einiges auf dem Programm.

Karten fahren, surfen oder Mountainbiking – bei Familie Wolff ist in der Freizeit immer viel los, wie bei einem schnelle Blick auf der Instagram-Profil von Susie Wolff (730.000 Follower) zu erkennen ist. Während Toto Wolff Instagram fern bleibt, teilte Susie zahlreiche Eindrücke aus ihrem Leben. So haben die Fans nun auch von Toto Wolffs neustem Zwischenfall erfahren.

Susie Wolff zeigt ganzes Ausmaß

„Actionreichen Start in die Sommerferien. Letztes Bild zeigt, wie das Downhill Mountainbiken für Toto endete…“, schreibt sie zu ihrem neusten Beitrag. Zunächst sind Bilder von einer Radtour, schöner Landschaft und Sohn Jack beim Skaten und Kart fahren zu sehen. Auf dem letzten Foto offenbart sie dann, was passiert ist.

Der linke Arm von Toto Wolff ist dick eingegipst. Er hatte wohl einen Unfall beim Mountainbiken, ist auf seinen linken Arm gefallen – vermutlich gebrochen. Na das ist ja mal ein super Start in die Sommerpause der Formel 1.

Es ist aber nicht das erste Mal: 2014 stürzte Toto Wolff beim Radfahren im Rahmen einer Teambuilding-Maßnahme von Mercedes. Die Folge: Gehirnerschütterung sowie Brüche im rechten Arm, an Handgelenk, Ellbogen, Schulter und Schlüsselbein.