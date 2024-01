Formel 1: Ex-Mercedes-Chef packt aus – irre Enthüllung um Rosberg und Hamilton

Zu den besten Mercedes-Zeiten in der Formel 1 gab es ein mehr als nur spannendes Duell zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Beide Piloten lieferten sich unglaubliche Kämpfe auf der Rennstrecke.

Die Sorge beim Formel-1-Team war groß, dass die Situation zwischen den beiden Star-Fahrern eskaliert. Deshalb führte Mercedes einen Verhaltenskodex ein, wie jetzt der ehemalige Chefstratege der Silberpfeile, James Vowles, enthüllt.

Formel 1: Irre Enthüllung um Rosberg und Hamilton

„Rules of Engagement“, so hießen die Verhaltensregeln, an die sich die Formel-1-Fahrer bei Mercedes halten sollten. Das Team führte sie extra für Lewis Hamilton und Nico Rosberg ein, verriet der frühere Chefstratege von Mercedes und heutige Williams-Teamchef James Vowles im „High Performance Podcast“.

Vowles erklärte, dass er dabei ein Dokument geschrieben habe, in dem festgehalten wurde, „wie wir miteinander arbeiten und wie wir gegeneinander kämpfen werden“, so der Brite. Damit meinte er natürlich das Kämpfen auf der Rennstrecke. „Am Anfang haben wir es ,Rules of Engagement‘ genannt, aber später haben wir die Bezeichnung zu etwas weniger Militärischem geändert.“. Darin sollten die Grenzen klar festgelegt worden sein. In dem Dokument stand, wie sich alle Mitarbeiter und Piloten verhalten sollten.

Dem ehemaligen Chefstrategen war es wichtig, dass sich alle wie faire Sportsmänner verhalten. „Wir haben erklärt: Du kannst eine WM gewinnen, aber du musst es auf eine faire Art und Weise tun, damit du es später nicht für den Rest deines Lebens bereust. Wenn ein WM-Titel hinter deinem Namen steht, dann soll kein Dreck daran haften“, so Vowles.

„Gute Arbeitsumgebung geschaffen“

Eigentlich waren Hamilton und Rosberg gute Freunde, hatten eine lange gemeinsame Vergangenheit hinter sich. Doch als sie um den Formel-1-Titel kämpften, wurde aus Freunden erbitterte Rivalen. Das Verhältnis zwischen den beiden Piloten soll auch jetzt noch getrübt sein. Dennoch haben beide die Verhaltensregeln akzeptiert.

„So haben wir eine gute Arbeitsumgebung geschaffen“, so Vowles. Der Williams-Chef betont aber gleichzeitig auch, dass die Regeln nicht immer befolgt wurden. So gab es beim Barcelona-GP 2016 einen Zusammenstoß der beiden Piloten, die sich in der ersten Runde gegenseitig aus dem Rennen warfen. Dieser Moment sorgte für mächtig Aufregung beim einstigen Spitzenteam.

„Jeder wird sich an Barcelona erinnern. Bis heute hat sich das in meinem Kopf festgesetzt, weil zwei Sportsmänner, die in ihren Boxen gefangen waren, einfach frustriert gewesen sind“, so Vowles. In jenem Jahr holte sich Rosberg seinen einzigen WM-Titel und beendete daraufhin seine Karriere.