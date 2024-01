Formel 1: Top-Team macht Nägel mit Köpfen! Krasse Ansage an Red Bull

Es ist ein Hammer wie aus dem Nichts! Lando Norris war im vergangenen Jahr neben seinem Teamkollegen Oscar Piastri einer der großen Überraschungen in der Formel 1. Nun verkündet McLaren die Mega-News für all seine Fans.

Norris bleibt McLaren nämlich weiter erhalten und verlängert seinen Vertrag beim Formel-1-Team. An dem begehrten Piloten war Red Bull interessiert. Nun bleibt er bis mindestens 2026 beim Rennstall aus Woking.

Formel 1: Norris-Hammer wie aus dem Nichts

„Es ist ein tolles Gefühl, in Papaya zu bleiben. Ich bin mit McLaren aufgewachsen und fühle mich hier zu Hause, das Team ist wie eine Familie für mich“, freut sich Norris. „Die bisherige Reise war aufregend, wir hatten Höhen und Tiefen, aber die letzte Saison hat gezeigt, dass wir wieder an der Spitze mitfahren wollen.“ Erst vor zwei Jahren hatte Norris seinen Vertrag beim Formel-1-Team bis Ende 2025 verlängert.

Und obwohl er noch zwei Jahre Vertrag hat, hat sich Norris zu einer erneuten Verlängerung entschieden. „Die Arbeit, die Zak, Andrea und das ganze Team im letzten Jahr geleistet haben, war unglaublich, und ich bin zuversichtlich, mit McLaren um Siege zu kämpfen. Ich freue mich darauf, weitere tolle Erinnerungen zu schaffen und in den nächsten Jahren mit allen bei MTC (McLaren Technology Center; Anm. d. Red.) hart zu arbeiten“, so Norris.

Über die genaue Laufzeit macht McLaren keine Angabe, doch bis mindestens 2026 ist Norris damit an das Team gebunden. „Ich freue mich, dass wir unsere Beziehung zu Lando für mehrere Jahre fortsetzen werden“, sagt Geschäftsführer Zak Brown. „Es war eine fantastische Reise in den letzten sechs Jahren, und er hat fantastisches Engagement und den Wunsch gezeigt, das Team voranzubringen und McLaren wieder an die Spitze der Startaufstellung zu bringen.“

Krasse Ansage an Red Bull

Da auch Teamkollege Oscar Piastri im September seinen Vertrag bis Ende 2026 verlängerte, braucht sich McLaren bei der Fahrerpaarung für die kommenden Jahre erstmal keine Sorgen zu machen. Damit sind auch die vielen Norris-Gerüchte über einen möglichen Wechsel zur Konkurrenz endgültig vom Tisch.

Vor allem Red Bull erklärte sogar öffentlich, dass das österreichische Team an Norris interessiert sei. Er sollte beim Weltmeister-Rennstall gemeinsam an der Seite von Max Verstappen an den Start gehen. Dazu wird es nun (vorerst) nicht kommen.