Formel 1: Jetzt ist es komplett! Hülkenberg-Team macht es offiziell

Neun der zehn Teams in der Formel 1 hatten es über die vergangenen Wochen verkündet. Lediglich die Fans des US-Rennstalls Haas mussten sich gedulden. Das Team des einzigen deutschen Rennfahrers Nico Hülkenberg hatte sich etwas Zeit gelassen, aber jetzt ebenfalls den wichtigsten Termin vor Saisonbeginn verraten.

Denn Haas teilte am Freitag (26. Januar) mit, wann das neue Formel-1-Auto von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen verkündet wird. Damit stehen die Termine der zehn Rennställe offiziell fest.

Formel 1: Haas macht es offiziell

Als letztes Formel-1-Team hat Haas verkündet, wann das neue Auto präsentiert wird. Dagegen wird Haas als erstes Team das neue Auto präsentieren. Am 2. Februar um 15 Uhr findet die Präsentation des neuen VF-24 statt, wie das Team nun offiziell verkündete, wobei es sich zunächst einmal allerdings nur um eine Designpräsentation handeln wird.

Auch interessant: Formel 1: Bitter für Fans! Nach Drama herrscht jetzt traurige Gewissheit

Am 11. Februar gibt es dann einen Shakedown, an dem Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen erstmals im neuen Auto fahren werden. Haas wird dabei seinen Farben aus der 2023 treu bleiben und erneut in Schwarz, Rot und Weiß an den Start gehen.

Das sind die Präsentationstermine der Formel-1-Teams:

2. Februar: Haas

5. Februar: Sauber

5. Februar: Williams

7. Februar: Alpine

8. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull

Hinter Haas liegen ereignisreiche Wochen. Kurz nach Jahresbeginn erklärte das Team, dass der Vertrag von Ex-Teamchef Günther Steiner nicht verlängert werde. Für ihn übernimmt der Japaner Ayao Komatsu.

Wie wird Haas performen?

So ganz zuversichtlich zeigen sich die Verantwortlichen des Formel-1-Teams aber nicht für die neue Saison 2024. „Meine größte Sorge ist, wenn wir nach Bahrain fahren“, gibt Teameigentümer Gene Haas zu. „Wir müssen mit einem fahrbereiten Auto aufkreuzen. Vielleicht eher ein Management- und Engineering-Ansatz – wir werden sehen, ob das Vorteile bringt.“

Mehr Nachrichten für dich:

Schon im vergangenen Jahr gab es etliche Probleme am Haas-Auto. Magnussen und Hülkenberg beschwerten sich immer wieder. Wurden diese Probleme beseitigt? „Ich würde nicht sagen, dass wir sie beseitigt haben, das ist ein großes Wort“, sagt Haas-Teamchef Komatsu über das neue Formel-1-Auto. „Aber wir haben uns auf jeden Fall verbessert.“ Experten vermuten, dass Haas auch in dieser Saison wieder das Schlusslicht bleiben wird. Das Team selbst aber visiert den achten Platz an.