Nach einem enttäuschenden Saisonstart in der Formel 1 ist die Welt bei Mercedes wieder voll in Ordnung. In den vergangenen beiden Rennen zeigten sich die Silberpfeile um Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton in bester Verfassung.

Doch das ist noch nicht alles. Teamchef Toto Wolff verkündete jetzt gute Nachrichten. Neben Hamilton werden sich auch viele Formel-1-Fans darüber freuen.

Formel 1: Mercedes-Boss Wolff mit Mega-Neuigkeiten

In Monte Carlo gab es beim Formel-1-Team schon ein umfangreiches Update – mit Erfolg. Schon in den darauffolgenden Rennen wurden die Silberpfeile mit drei Podestplätzen belohnt. Lewis Hamilton und George Russell sammelten viele Punkte und konnten so Druck auf Aston Martin um Fernando Alonso machen.

In Kanada gab es einen bitteren Ausfall von Russell, dafür konnte Hamilton den 3. Platz hinter Alonso und Max Verstappen holen. „Wir verstehen nun die Simulationen besser, die Daten korrelieren mit dem, was wir auf der Strecke sehen. Und das war in den letzten eineinhalb Jahren ein Problem“, zeigte sich Teamboss Toto Wolff zufrieden.

Bei dem Update in Monte Carlo wird es aber nicht bleiben. Es werden schon bald die nächsten Neuerungen folgen. „Wir haben im Windkanal einige gute Fortschritte bei der Leistung gesehen, und wir wissen nun auch, wie wir mit der Abstimmung dafür sorgen, dass das Auto schnell ist. Die Fortschritte werden grösser“, so der Wiener.

Anschließend kündigte der Formel-1-Teamchef an: „Wir bringen ein größeres Update zum Rennen in Silverstone, und dann sollte noch ein weiteres Upgrade vor der Sommerpause folgen. In den nächsten vier Rennen sollten wir einige gute Fortschritte machen können.“

Aussagen, die Hamilton und Russell freuen werden, aber sicherlich auch viele Motorsport-Fans, die sich einen spannenden WM-Kampf erhoffen. Aktuell sieht es allerdings nicht so danach aus, als wäre Max Verstappen von der Spitze zu verdrängen. Der Red-Bull-Pilot ist weiterhin der schnellste Fahrer im gesamten Feld und holt einen Sieg nach dem anderen.

Verstappens Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Perez beträgt derzeit 69 Punkte. Hamilton ist derzeit vierter mit 102 Punkten.