Formel 1: Verstappen heizt Rücktritts-Gerüchte an – „Man kommt an einen Punkt“

Die Aussagen sorgten für große Aufregung in der Formel 1! Max Verstappen drohte mit einem Rücktritt aus der Motorsport-Königsklasse. Der Grund: Er ist überhaupt kein Freund von den Sprintrennen, von denen es in diesem Jahr mehr gibt.

Als wären diese nicht schon genug, kommen immer mehr Änderungen in der Formel 1 hinzu. Diese stören den Niederländer, der sich jetzt erneut wütend zu Wort meldet. Verstappen weiß, dass irgendwann der Moment kommen wird, an dem er sich von seinem Lieblingssport verabschieden wird.

Formel 1: Verstappen haut auf den Tisch

Neben den vielen Sprintrennen kommt auch noch der volle Formel-1-Kalender. In diesem Jahr gibt es nämlich 23 Rennen in der Motorsport-Königsklasse. Es sollen in der kommenden Saison sogar noch mehr werden. „Wenn wir den Kalender immer weiter ausdehnen und das ganze Wochenende so lang ist, dann fragt man sich irgendwann: Ist es das noch wert?“, sagt Max Verstappen am Rande des Aserbaidschan-GP und betonte gleichzeitig: „Natürlich mag ich Rennfahren und ich mag es auch zu gewinnen und weiß, dass ich viel Geld verdiene und ein gutes Leben habe. Aber ist es wirklich ein gutes Leben?“

Auch interessant: Formel 1: Wilde Gerüchte! Alonso-Aussagen sorgen bei Fans für Verwirrung

Der zweifache Weltmeister hat bei Red Bull einen Vertrag bis Ende 2028. Diesen Vertrag will der Niederländer auf jeden Fall erfüllen. „Und dann werden wir weitersehen“, so der 25-Jährige.

Empfehlung der Redaktion: Sky zum Spar-Preis! Jetzt nur für kurze Zeit – verpasse kein Rennen der Formel 1. Hier geht’s zum Formel-1 Angebot 🛒

Zwar sei er aktuell motiviert und ist mit voller Leidenschaft beim Rennen dabei, „aber manchmal kommt man in seiner Karriere an einen Punkt, an dem man vielleicht etwas anderes machen möchte.“

„Gibt immer eine Grenze für bestimmte Dinge“

Seine Aussagen sind aktuell für einen Piloten, der in der Formel 1 nicht zu überbieten ist, etwas merkwürdig, aber Verstappen erklärt, dass er diese auch in einer anderen Position getätigt hätte. „Ich meine, ja, es ist großartig, es ist fantastisch. Ich kann eine Menge Dinge tun. Ich bin sehr unabhängig, aber es gibt immer eine Grenze für bestimmte Dinge.“

Sollten in der Motorsport-Königsklasse weitere merkwürdige Änderungen folgen, würde er wahrscheinlich sogar früher aussteigen. Vor allem die Sprintrennen mag Verstappen gar nicht. Zwar hat er Verständnis dafür, aber sieht keinen Mehrwert darin.

Mehr News für dich:

„Ich verstehe, dass die Sprintrennen vielleicht etwas aufregender sind“, sagt der Red-Bull-Star, vor allem in der ersten Runde, „aber im Rennen bekommt man dann schnell ein klares Bild davon und weiß, wer der Schnellste ist. Und dann hat man auch schon ein klares Bild davon, was am nächsten Tag passieren wird.“ Deutliche Aussagen des Piloten, der damit sicherlich nicht allein ist. Nun werden sich die Fans die Frage stellen, wie lange der zweimalige Weltmeister noch der Formel 1 erhalten bleibt.