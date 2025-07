Bürgergeld-Empfängerin kehrt Arbeit den Rücken – ihre Chefin ist völlig erstaunt

Die RTL2–Bürgergeld-Doku „Hartz Rot Gold“ zeigt die persönlichen Geschichten und Schicksale vieler deutscher Menschen auf authentische Weise. Viele kämpfen mit Leid und Lethargie.

Doch es gibt auch Lichtblicke und Chancen – zum Beispiel, wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Genau diese Möglichkeit erhielt die Hamburgerin Jessica.

Die 39-jährige Bürgergeld-Empfängerin hielt es an ihrem Arbeitsplatz als Reinigungskraft in einem Versicherungsgebäude keine Minute länger aus. Doch was setzte ihr so zu? Ihre Chefin traute jedenfalls ihren Augen kaum.

Bürgergeld-Empfängerin bleibt einfach der Arbeit fern

„Ich muss heute gar nicht los. Ich habe jetzt gekündigt. Die Kündigung ist auch schon durch. Ich gehe heute da gar nicht hin“, gesteht Jessica ganz offen.

Zuletzt krachte es dort gewaltig. Aufgrund eines Bahnstreiks schaffte sie es nicht rechtzeitig zum Arbeitsbeginn. Doch einfach später einzutreffen und die Situation zu erklären, kam für sie nicht infrage. Stattdessen blieb sie der Arbeit einfach kurzerhand ganz fern.

Ihre Vorgesetzte ist völlig verblüfft

Auf Drängen ihres Verlobten Olaf rief sie dann doch noch bei ihrer Vorgesetzten an. Sie zeigte sich völlig verblüfft: „Du, für mich bist du noch angestellt. Ich habe noch keine Kündigung und kenne auch gar nicht den Grund, warum du nicht mehr da bist.“

Und fügte hinzu, dass es ungewiss sei, ob die Bürgergeld-Empfängerin wieder zurückkehren dürfe. Die Entscheidung läge beim Chef. Doch die neue Chance ließ Jessica völlig kalt.

Jessica hat mit ihrer Arbeit abgeschlossen

Vielmehr machte sie das geforderte Arbeitspensum extrem wütend. „Ich müsste heute quasi vier Etagen alleine machen. Ich sehe nicht ein, dass ich die meisten Aufgaben mache. Vor allem kommen die anderen nur für drei Stunden“, erklärte die Bürgergeld-Empfängerin frustriert.

Doch wie soll es nun weitergehen? Ihre Pläne hält sie noch geheim. Es bleibt spannend, wie sich Jessicas Weg entwickeln wird. Die kommenden Episoden von der Bürgergeld-Doku „Hartz Rot Gold“ werden es zeigen. Die Folge wird am Dienstag (22. Juli) um 21.15 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt. Außerdem ist die Episode bei RTL+ abrufbar.