Formel 1: Wilde Gerüchte! Alonso-Aussagen sorgen bei Fans für Verwirrung

Es ist aktuell wohl DAS Thema in der Formel 1 und wird viele Motorsport-Fans auch noch eine Weile verfolgen: Was läuft da zwischen Aston-Martin-Star Fernando Alonso und Taylor Swift? Aus Spanien gibt es nämlich wilde Gerüchte, dass der Pilot die amerikanische Sängern daten soll.

Die Gerüchte heizte der Formel-1-Fahrer dann wenig später mit einem TikTok-Video an, die Fans flippten direkt aus. Nun wurde Alonso am Rande des Aserbaidschan-GP dazu befragt. Seine Reaktion lässt die Fans verwundert zurück.

Formel 1: Wilde Alonso-Gerüchte – was läuft mit Taylor Swift?

In der erst frisch gestarteten Formel-1-Saison erlebt Fernando Alonso mit 38 Jahren seinen dritten Frühling. Der Routinier schaffte es im Aston Martin in den bisherigen drei Rennen immer aufs Podium. Dabei hatte er zuletzt noch die Trennung von Andrea Schlager verkündet und ist wieder frisch Single.

Dann sorgte ein Gerücht aus Spanien für Aufregung. Er soll nämlich die ebenfalls frisch getrennte Sängerin Taylor Swift daten. Nun wurde der Spanier am Rande des Aserbaidschan-GP dazu befragt.

„Ich habe dazu nichts zu sagen“, winkt er am Donnerstag (27. April) in Baku ab. Auf Nachfrage, ob es denn nun stimme oder nicht, entgegnet er nur: „Ich kann dazu nicht mehr sagen.“ Ein Dementi hört sich jedenfalls anders an.

Fans rätseln weiter

Direkt nach den Spekulationen heizte Alonso dann auf seinem TikTok-Kanal mit einem Video die Gerüchte an. Er postete ein Video von sich, mit dem Taylor-Swift-Hit „Karma und zwinkert dabei in die Kamera. Dazu noch die Videobeschreibung mit einem Herzchen und „Feeling 33“. Damit dürfte er auf das Alter der Sängerin anspielen, die 33 Jahre alt ist.

Neben der Aktion und den Aussagen ist es deutlich zu vernehmen, dass sich der Formel-1-Pilot ein Spaß mit Presse und Fans erlaubt. In den sozialen Netzwerken sorgt er jedenfalls für verwirrte Fans: „Er dementiert die Gerüchte nicht, aber er sagt auch nichts weiter dazu. Ich weiß nicht, was ich sagen soll“, schreibt ein Fan. Ein anderer ist sich sicher: „Diese Frage hat er erwartet.“

Den Fokus wird er jetzt aber auf das Rennen in Baku richten. Dann wird Fernando Alonso versuchen, zum vierten Mal in Folge das Podium zu erreichen.