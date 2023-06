Formel 1: Karriereende? Insider sorgt mit brisanten Verstappen-Aussagen für Aufregung

Er siegt und siegt und siegt: Max Verstappen ist in der Formel 1 aktuell nicht aufzuhalten. Der Red-Bull-Star fährt seinem dritten WM-Titel in Folge entgegen und bricht dabei einen Rekord nach dem anderen. Wird es da einem vielleicht irgendwann nicht sogar zu langweilig?

In den vergangenen Monaten hatte Verstappen immer wieder mit Andeutungen für Aufregung gesorgt, dass er der Formel 1 wahrscheinlich schon in naher Zukunft den Rücken zukehren wird. Wann wird das der Fall sein? Nun sorgt Ex-Fahrer Nico Rosberg mit brisanten Aussagen über die Zukunft des Niederländers für Aufsehen.

Formel 1: Verstappen vor Karriereende?

Viele Fans haben sich nur gefragt: „Meint er das wirklich ernst?“. Denn bei den Aussagen von Max Verstappen horchten sie direkt auf. „Es kann eine lange Zeit sein, aber letztendlich sehe ich mich nicht mehr fahren, bis ich 40 bin, weil ich auch andere Dinge tun möchte“, erklärte er nach seinem Titelgewinn im vergangenen Jahr. Dabei könnte der Red-Bull-Pilot in der Formel 1 eine Ära starten, wie einst Lewis Hamilton mit Mercedes.

Doch in der Motorsport-Königsklasse gibt es viele Veränderungen, die dem aktuell besten Fahrer der Welt einfach nicht gefallen. So kamen immer mehr Rennen hinzu, dann gab es die Änderungen im Sprint-Format und noch vieles mehr. Verstappen wurde auch da deutlich: „Wenn wir den Kalender immer weiter ausdehnen, dann fragt man sich irgendwann: Ist es das noch wert?“, antwortete Verstappen angesprochen auf ein mögliches Karriereende nach der Saison 2028, wenn sein Vertrag beim Brause-Rennstall endet.

Dem 25-Jährigen nerven die vielen Termine und Reisen. Damit muss ein F1-Fahrer allerdings halt auskommen. „Man reist viel, hat das ganze Jahr über viele Verpflichtungen und weiß, wo man immer sein muss, während ich als Fahrer am liebsten Rennen fahre“, sagte Verstappen zuletzt.

Rosberg spekuliert über F1-Aus von Verstappen

Der ehemalige Formel-1-Fahrer Nico Rosberg kennt möglicherweise den Ursprung der deutlichen Verstappen-Aussagen. „Es begann in dem Jahr, als er gegen Hamilton gekämpft hat“, sagt der Deutsche gegenüber „Sky“ mit Blick auf das Saisonfinale von 2021. Damals konnte sich der Niederländer erstmals zum Weltmeister krönen, nachdem es beim letzten Rennen in Abu Dhabi strittige Entscheidungen der Rennleitung gab. „Diese Kämpfe sind so erbittert und intensiv, dass sie auch viel vom Spaß wegnehmen“, so Rosberg.

Dass Verstappen finanziell ausgesorgt habe, weiß Rosberg und fügte hinzu: „Er hat so viel, dass er nicht mehr arbeiten und sich keine Sorgen machen muss. Von den Rekorden her ist er am Ende dieses Jahres schon einer der Besten aller Zeiten.“

Übrigens: Sollte Verstappen bis 2028 jedes Jahr Weltmeister werden, würde er Lewis Hamilton überholen. Denn dann hätte der Red-Bull-Pilot acht WM-Titel und wäre damit auch Rekord-Weltmeister der Motorsport-Königsklasse. Doch erstmal eins nach dem anderen. Die Fahrer-Wertung der laufenden Saison führt er souverän mit 53 Punkten vor seinem Teamkollegen Sergio Perez an. Ende des Jahres könnte er sich dann zum dritten Mal zum Weltmeister küren lassen.