Formel 1: Alonso in großer Sorge – jetzt droht der Sturz vom Podium

Ohne Frage: Fernando Alonso zählt zu den besten Fahrern der Formel-1-Geschichte – und das nicht erst seit dieser Saison. Kaum jemand hätte es für möglich gehalten, dass der Spanier mit seinen 41 Jahren im Aston Martin für Furore sorgen wird. Fünf Podiumsplätze in sieben Rennen sind mehr als nur überraschend für den zweifachen Weltmeister.

Lange sah es so aus, als würde Aston Martin um Alonso in dieser Saison in der Formel 1 der sichere Vize-Weltmeister in der Konstrukteurswertung werden. Schließlich enttäuschten Ferrari und Mercedes in den bisherigen sieben Grands Prix. Allerdings könnte für Alonso und Co. jetzt der große Sturz vom Podium folgen. Grund dafür ist ausgerechnet sein langjähriger Erzrivale Lewis Hamilton.

Formel 1: Alonso in großer Sorge

Sicher ist mittlerweile, dass Max Verstappen und Red Bull in der Formel 1 nicht mehr zu überbieten sein werden. Der Niederländer wird sich höchstwahrscheinlich seinen dritten WM-Titel in Folge holen. Sein Teamkollege Sergio Perez wird sich dann Vize-Weltmeister, wenn nichts Großartiges mehr passieren sollte. Dahinter kämpfen die anderen Piloten um den dritten Platz – beziehungsweise den zweiten Rang in der Konstrukteurswertung.

Auch interessant: Einreiseverbot für Ex-Formel-1-Star – Comeback rückt in weite Ferne

Fernando Alonso und Aston Martin überraschten von Anfang an. Der Spanier schaffte es in fünf Rennen aufs Podium. Lediglich in Aserbaidschan und Barcelona klappte es nicht. Dafür aber konnte Mercedes aufholen und sich mittlerweile den 2. Platz in der Team-Wertung holen. 18 Punkte mehr haben Lewis Hamilton und George Russel bisher geholt.

Vor allem in Barcelona konnten die Silberpfeile endlich überzeugen. Hamilton und Russell fuhren auf den Plätzen zwei und drei, während Alonso sich erstmals den Teamkollegen Lance Stroll geschlagen geben musste. Am Ende wurde der Spanier nur Siebter. War es das jetzt mit den Podiumsplätzen für den 41-Jährigen?

Mercedes wird stärker

Grund dafür sind zahlreiche Mercedes-Updates seit dem Rennen in Monaco. So wurden etwa die Seitenkästen modifiziert und nachgerüstet. „Es fühlt sich besser an. Du vergleichst es mit den anderen Autos drumherum und merkst, du wirst schneller und schneller“, sagte Formel-1-Star Hamilton über seinen Rennwagen W14. Die Silberpfeile sind jetzt für viele Fans jetzt die große Hoffnung, dass die Saison 2023 nochmal spannender wird.

Alonso indes wird ganz genau schauen, was die Konkurrenz macht. Enttäuscht, aber mit einer gewaltigen Portion Selbstvertrauen machte er nach dem Heimrennen in Barcelona eine Ansage, als er auf das zweite Rennen ohne Podiumsplatz angesprochen wird: „Es wird nicht nochmal passieren. Das ist das letzte Rennen ohne das Podium“, sagte der F1-Fanliebling.

Mehr News für dich:

Die nächste Möglichkeit dafür hat er am kommenden Wochenende in Kanada. Beim Großen Preis von Montreal (18. Juni) wird der spanische Superstar wieder alles dafür geben, auf dem Podium zu landen. Hamilton und Co. werden aber da auch noch ein Wörtchen mitreden.