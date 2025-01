Formel 1: Kann Red Bull Verstappen halten? Jetzt wirbt ER um den Weltmeister

Max Verstappen ist das Nonplusultra in der Formel 1. Der 27-Jährige holte in den letzten vier Jahren den Weltmeistertitel mit Red Bull. Kein Wunder, dass diese Leistung große Begehrlichkeit bei anderen Rennställen weckt.

Kann Red Bull Verstappen halten? Offenbar buhlt Aston Martin um die Gunst des Niederländers! Und das liegt besonders an einer Person: Design-Guru Adrian Newey wird ab März für Aston Martin arbeiten, wie „Sport.de“ berichtet. Er war zuvor für Red Bull in der Formel 1 tätig.

Formel 1: Es könnte ein Hammer-Wechsel bevorstehen

Darüber hinaus hält Newey zukünftig sogar Anteile an dem Formel-1-Rennstall. Er soll Aston Martin wieder fit für die WM machen und dabei sicherstellen, dass die Autos perfekt auf das neue F1-Reglement vorbereitet sind.

+++Lewis Hamilton ist hin und weg – „Es erinnerte mich an das allererste Mal“+++

Als Teilhaber hat Newey ein Wörtchen mitzureden, wenn es um die Fahrer geht. Wie „f1-insider.com“ berichtet, soll der 66-Jährige gesagt haben: „Auch das beste Rennpferd braucht den besten Reiter.“ Damit wird er vermutlich auf eine Verpflichtung von Max Verstappen anspielen, der seine WM-Titel allesamt mit Autos gewonnen hat, die Newey konzipiert hat.

Auch interessant für dich: Formel 1: Sensation rückt näher – jetzt wird ein Comeback immer wahrscheinlicher

Lawrence Stroll hat bereits viel investiert

Die beiden aktuellen Aston-Martin-Fahrer Fernando Alonso und Lance Stroll hält Newey nicht für stark genug, um WM-Titel einfahren zu können. Ein milliardenschweres Angebot für Verstappen soll es bislang allerdings noch nicht gegeben haben.

Lawrence Stroll, Aston-Martin-Besitzer und Milliardär hat bereits Mega-Summen für den Rennstall ausgegeben, hat auch Newey ins Team gelotst. Jetzt soll als nächster Schritt in Richtung WM-Titel die Verpflichtung von Max Verstappen anstehen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Das sagt Marko

Und Red Bull will Verstappen natürlich unbedingt halten – und ihm deswegen ein siegfähiges Auto an die Seite stellen. 2024 war das nämlich nicht der Fall. „Wir müssen ihm ein Auto hinstellen, mit dem er in der Lage ist, aus eigener Kraft zu gewinnen“, sagte Red-Bull-Berater Helmut Marko gegenüber „f1-insider.com“.