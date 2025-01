Lewis Hamilton ist hin und weg – „Es erinnerte mich an das allererste Mal“

Der 22. Januar war für Lewis Hamilton ein ganz besonderer Tag in seinem Leben. An diesem Mittwoch durfte er zum allerersten Mal einen Formel-1-Wagen von Ferrari fahren. Auf der hauseigenen Rennstrecke in Fiorano drehte er seine ersten Runden.

Danach geriet Lewis Hamilton regelrecht ins Schwärmen, bezeichnete den Test im Ferrari als „eines der besten Gefühle“ seines Lebens. Und auch die Ferrari-Fans hat er jetzt schon in sein Herz geschlossen.

Lewis Hamilton schwärmt von Ferrari

Unweit der Fabrik in Maranello streifte sich Lewis Hamilton am Mittwoch (22. Januar) zum allerersten Mal den Ferrari-Rennanzug über, zog sich seinen knallgelben Helm an und stieg in den Ferrari. Auf der „Pista di Fiorano“ absolvierte der Brite einige Installationsrunden auf Regenreifen in dem SF-23 aus dem Jahr 2023. Mit dem neuen Auto darf er noch nicht fahren.

Für Hamilton war es dennoch ein ganz besonderer Moment. „Ich hatte das Glück, in meiner Karriere viele Premieren zu erleben, vom ersten Test über das erste Rennen, das Podium, den Sieg und die Meisterschaft. Ich war mir also nicht sicher, wie viele Premieren ich noch erleben würde, aber heute Morgen zum ersten Mal einen Ferrari zu fahren, war eines der besten Gefühle meines Lebens“, sagte Hamilton.

Und der 40-Jährige schwärmte weiter: „Als ich das Auto startete und durch das Garagentor fuhr, hatte ich das größte Lächeln im Gesicht. Es erinnerte mich an das allererste Mal, als ich ein Formel-1-Auto testete, es war ein so aufregender und besonderer Moment, und hier bin ich nun, fast 20 Jahre später, und spüre diese Emotionen wieder.“

„Hat mich sehr beeindruckt“

Bei seinem Debüt im Ferrari kamen auch einige Fans an die Strecke und jubelten ihm zu. „Ich wusste schon von außen, wie leidenschaftlich die Ferrari-Familie ist, von allen im Team bis hin zu den Tifosi! Aber dies nun als Ferrari-Fahrer aus erster Hand mitzuerleben, hat mich sehr beeindruckt“, erklärte Hamilton und betonte: „Diese Leidenschaft fließt durch ihre Adern, und man kann gar nicht anders, als sich von ihr anstecken zu lassen.“

Seinen Auftakt bei Ferrari hätte er sich kaum besser vorstellen können. „Ich bin so dankbar für die Liebe, die ich in dieser Woche von allen in Maranello gespürt habe. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, aber ich kann es kaum erwarten, anzufangen“, so Hamilton.