Formel 1: Kurz vor Saisonbeginn – Verstappen haut auf den Tisch! „Finde ich absurd“

Nach und nach werden in der Formel 1 die Boliden vorgestellt, die ersten Tests wurden schon absolviert und es ist nicht mehr lang, bis dann auch die neue Saison in der Motorsport-Königsklasse endlich wieder losgeht.

Kurz vor dem Start der neuen Formel-1-Saison wird aktuell aber ein Thema aufgemacht, auf dem viele Fahrer und Teams gar nicht gut anzusprechen sind. Die FIA bekommt dabei mächtig Kritik ab.

Formel 1: Heftige Kritik an die FIA

Wie es im Straßenverkehr üblich ist, gibt es aber auch in der Formel 1 Strafen für Fahrer und Teams. Für jeden Punkt, den ein Pilot bekommt, gibt es eine Rechnung von der FIA. Aber auch für die Superlizenz, die man braucht, um in der Motorsport-Königsklasse zu fahren, kostet viel Geld. In 2023 wird das alles sogar noch steigen.

So soll die FIA laut Informationen von „Motorsport-Total“ satte 27 Millionen Euro im Jahr 2023 für Lizenzen und Punkte, die die Fahrer erhalten, kassieren. Red Bull muss Berichten zufolge acht Millionen Euro in diesem Jahr zahlen.

Dementsprechend ist die Laune beim Weltmeisterteam überhaupt nicht gut. „Ich finde die Summe absurd“, sagt der amtierende Titelträger Max Verstappen. Die Summe für die FIA-Superlizenz kostet fast eine Million Euro. Dafür kümmert sich aber das Team drum. „Ich fürchte, wir müssen das zahlen, wenn ich unseren Vertrag richtig im Kopf habe“, erklärte Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko.

Beschwerde über steigende Gebühren

Pro Jahr kostet eine Superlizenz 16.236 Dollar, in der eine Versicherung erhalten ist. Es kommen weitere 2.100 Dollar hinzu, für jeden Punkt, den ein Fahrer in der Formel 1 holt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein deutlicher Anstieg. Damals musste für jeden erzielten Punkt „nur“ 1.623 Dollar an die FIA überwiesen werden.

Es gibt immer wieder laute Kritik über die ständig steigenden Gebühren, die die Fahrer und Teams bezahlen müssen. Dabei steigt nicht nur der Preis pro Punkt, sondern auch die Anzahl der Rennen nimmt Jahr für Jahr zu. In diesem Jahr sind es 23 Grands Prix. Der Startschuss fällt übrigens am 5. März 2023 in Bahrain.