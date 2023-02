Formel 1: Bittere Aussichten für Verstappen? RB-Insider findet deutliche Worte

Das Warten hat ein Ende – bald. In wenigen Wochen meldet sich die Formel 1 zurück. Max Verstappen beginnt am 5. März seine Jagd nach dem dritten Titel in Folge. Hatte er vergangene Saison nach Belieben dominiert, könnte das in diesem Jahr ganz anders aussehen.

Ausgerechnet ein Teamchef aus dem Red-Bull-Kosmos macht wenig Hoffnung auf einen erneuten Durchmarsch. Die Rede ist von Franz Tost, einem Urgestein der Formel 1 und Teamchef von Alpha Tauri. Doch die Fans dürfen sich freuen.

Formel 1: Teams halten noch dicht

Noch halten die Teams dicht. Während einige Rennställe erst noch ihre Boliden präsentieren, haben andere immerhin schon die neue Lackierung enthüllt. Doch nur die allerwenigsten spielen schon mit offenen Karten. Große Neuerungen an den Wagen sucht man aktuell vergeblich.

++ Formel 1: Ferrari stellt sich quer – fieser Red-Bull-Trick abgeschmettert ++

Wohl erst bei den Wintertests wird man sehen, wo die Teams wirklich stehen. Doch schon jetzt steigt die Hoffnung, dass die Zuschauer eine spannende Saison erwarten dürfen. So sieht es zumindest Tost.

Mehr Spannung angekündigt

Der Boss des RB-Schwesterteams glaubt nicht, dass irgendeinem Fahrer in diesem Jahr der Durchmarsch zum Titel gelingt. Im letzten Jahr machte Max Verstappen seinen zweiten Formel-1-Titel bereits in Japan klar.

„Ich denke, dass das gesamte Feld viel enger zusammenrücken wird“, erklärt Tost nun. „Natürlich haben die drei großen Teams immer noch einen Vorteil durch ihre Infrastruktur, durch das Personal, aber ich bin überzeugt, dass die Autos 2023 viel ausgeglichener sein werden.“

Formel 1: Muss Verstappen kämpfen?

Explizit sagt er zudem, dass er nicht glaube, dass Verstappen oder ein anderer Fahrer einen so großen Vorteil wie der Niederländer 2022 haben wird. Aussagen, die zumindest den Fans gefallen werden, Verstappen dagegen nicht so.

Weitere Nachrichten für dich:

Große Hoffnung in der Formel 1 macht sich neben Red Bull und Ferrari in diesem Jahr auch wieder Mercedes. Nach einem verkorksten Jahr will man Lewis Hamilton den Weg zum achten Titel ebnen.