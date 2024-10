Formel 1: Red Bull muss pikante Verstappen-Entscheidung treffen! Kann das gut gehen?

Ja, sie existiert noch! Nach einer vierwöchigen Pause meldet sich die Formel 1 (hier mehr aus der Rennserie lesen) für den Endspurt zurück. Am 20. Oktober steigt in den USA der Große Preis von Austin – und der könnte den Titelkampf schlagartig verschärfen.

Vor der zweiten längeren Pause in diesem Jahr war es um das Auto von Red Bull nicht gut bestellt. Einzig Max Verstappens Fahrkünste hielten ihn in sowas wie Schlagdistanz zu Lando Norris. Vor dem nächsten Formel-1-Wochenende muss das Team eine pikante Entscheidung treffen.

+++ Hülkenberg-Team tütet Mega-Deal ein! Chef zerschlägt kurz darauf alle Hoffnungen +++

Formel 1: Wie viel Risiko geht Red Bull?

Wenn die zehn F1-Teams am Wochenende in Texas aufschlagen, könnte die Fans ein ganz neuer Anblick erwarten. Denn im Gegensatz zur offiziellen Sommerpause durften in den Fabriken der Rennställe in den vergangenen Wochen gearbeitet werden. Insbesondere das Verstappen-Team hatte sich für diese Zeit viel vorgenommen, um die Lücke zu McLaren zu schließen.

Das Vorjahres-Dominator-Team dürfte also das ein oder andere Update in der Pipline haben, um die Karosse seines dreimaligen Weltmeisters schneller zu machen. Jedoch wartet in Austin auf Red Bull wie auch auf die anderen Formel-1-Teams ein Problem.

Der Austin-GP kommt mit einem Sprint-Wochenende daher. Bedeutet: Alle Teams haben nur eine einzige Trainingseinheit, um Daten über ihre Upgrades unter Real-Bedingungen zu sammeln. Das macht die Abstimmung umso schwerer.

Marko schwärmt, Horner bremst

Von welchen Teilen ist man absolut überzeugt, welche wären ein Risiko, wenn man sie im Qualifying direkt benutzt? Diese Frage muss auch Red Bull für das Auto von Verstappen beantworten. Ein fehlerhaftes Upgrade könnte für die Weltmeisterschaft verheerende Auswirkungen haben.

Lies hier weiter:

Offen noch, wie viele neue Teile der Brause-Rennstall überhaupt zur Verfügung hat. Dazu gibt es unterschiedliche Aussagen. Laut Chef-Berater Helmut Marko gebe es ein umfangreicheres Paket, Teamchef Christian Horner gab sich dagegen vorsichtig.

So oder so: Die Entscheidung, was man benutzt, muss sitzen. Aktuell hat Verstappen im Kampf um seine vierte Krone in der Formel 1 noch einen Vorsprung von 52 Punkten.