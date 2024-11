Formel 1: Große Selbstzweifel! Diese Worte bereiten allen Hamilton-Fans Sorge

Es war nicht die Saison von Lewis Hamilton. Wieder nicht. Nachdem er schon 2022 von Max Verstappen dominiert wurde, reichte es dieses Jahr in der Formel 1 sogar nur für Platz 3. Und das kratzt am Selbstbewusstsein des Rekord-Weltmeisters.

Jahrelang fuhr Hamilton an der Spitze, jetzt fährt er ihr nur noch hinterher. Und der einstige Dominator der Formel 1 gesteht: In diesem Jahr plagten ihn deshalb große Selbstzweifel.

Formel 1: Hamilton zweifelt an sich selbst

Als Lewis Hamilton 2021 in Saudi Arabien siegte, sollte es die Steilvorlage für den achten WM-Titel sein. Niemand hätte es für möglich gehalten, dass der GP-Sieg am 5. Dezember bis heute der letzte bleiben sollte. So hart es ist: Die Ära ist vorbei.

Noch immer ist der Brite einer der besten Fahrer im Grid. Aber: Für ganz vorne will es einfach nicht mehr reichen. Und das nagt am siegessüchtigen Piloten. Und obwohl Team-Boss Toto Wolff nicht müde wurde zu wiederholen, dass die mangelnde Performance am Auto liegt, gesteht Hamilton nun offen und ehrlich: In der Saison 2023 haben ihn große Selbstzweifel geplagt.

Lewis Hamilton: „Ich bin nur ein Mensch“

BBC Sport verriet er jetzt: „Am Ende, wenn du eine so schwierige Saison hast wie diese, gibt es immer Momente, in denen du dich fragst: Liegt es an mir? Oder ist es das Auto? Habe ich es noch? Ist es weg?“ Ungewohnte Worte vom stets souverän auftretenden und jahrelang unschlagbaren Star-Fahrer.

Hamilton gesteht: „Es fehlt, weißt du? Wenn die Magie da ist, wenn alles zusammenpasst. Das Auto, du, dieser Funke. Das ist außergewöhnlich. Genau das ist es, wonach man sucht.“

„Ich bin nur ein Mensch“, sagt der 38-Jährige. „Wenn Ihnen jemand auf der Welt sagt, dass er diese Momente nicht hat, lügt er. Wir sind alle Menschen.“

Der W14, mit dem Hamilton und Teamkollege George Russell immerhin Platz 2 der Konstrukteurswertung holten, kommt nun auf den Müll. Das hat Wolff längst beschlossen. Für 2024 wird ein grundlegend anderer Ansatz verfolgt, um in der Formel 1 wieder erfolgreich zu sein. Ein Rennsieg würde Lewis Hamilton und seinem Selbstbewusstsein fraglos sehr gut tun.