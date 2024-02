Formel 1: Hamilton-Nachfolger bei Mercedes gesucht – das sind die Kandidaten

Und dann war der Wechsel plötzlich fix! Lewis Hamilton wird ab 2025 nicht mehr für Mercedes in der Formel 1 fahren, sondern mit Ferrari um den Titel kämpfen. Der siebenmalige Weltmeister sorgte mit dem überraschenden Wechsel zur Scuderia für einen Knall in der Motorsport-Königsklasse.

Dadurch wird aber auch eines der begehrtesten Cockpits der Formel 1 frei. Wer wird für Hamilton im Mercedes fahren? Mercedes muss jetzt einen geeigneten Nachfolger finden. Kandidaten gibt es reichlich. Wir fassen für dich zusammen, welche Fahrer für 2025 bei den Silberpfeilen infrage kommen könnten.

Formel 1: Hamilton-Nachfolger bei Mercedes gesucht

Carlos Sainz: Der Spanier verliert logischerweise den Platz bei Ferrari an Hamilton. Sein Vertrag läuft Ende 2024 aus und er wäre somit für die darauffolgende Saison zu haben. Zuletzt gab es aber auch viele Gerüchte um Sainz über einen möglichen Vor-Vertrag mit Audi. Der deutsche Motorenhersteller steigt ja ab 2026 in die Formel 1 ein.

Fernando Alonso: Er ist der aktuell älteste Pilot der Motorsport-Königsklasse und zeigt immer wieder, dass er es noch drauf hat. Für Mercedes wäre es jetzt sicherlich wichtig, nach Hamilton einen erfahrenen Fahrer zu holen, der in der Vergangenheit schon einige Rennen gewann und sogar zweifacher Weltmeister ist. Zudem läuft sein Vertrag Ende des Jahres bei Aston Martin aus.

Lando Norris: Ein Brite als Ersatz für einen Briten? Der 24-Jährige hat zwar erst kürzlich einen langfristigen Vertrag bei McLaren unterzeichnet, allerdings sind Ausstiegsklauseln nicht nur im Fußball üblich. Auch in der Formel 1 dürfte der eine oder andere Fahrer so etwas im Kontrakt verhandelt haben.

Oscar Piastri: Gleiches gilt womöglich auch für Norris‘ Teamkollegen. Der Australier hat bei McLaren einen Vertrag bis 2026 und feierte schon in seiner Debüt-Saison zahlreiche Podestplätze. Alpine wird ihm hinterhertrauern, Mercedes wird ihn in dieser Saison womöglich ganz genau beobachten.

Max Verstappen: Toto Wolff schätzt den dreimaligen Weltmeister, der ausgerechnet beim größten Konkurrenten Red Bull fährt. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Vor einigen Wochen wäre ein Wechsel zu Mercedes mehr als unrealistisch gewesen. Nach dem Hamilton-Hammer zu Ferrari scheint in der Formel 1 allerdings alles wieder möglich zu sein. Doch hier müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn ein solcher Wechsel zustande kommen sollte.

Charles Leclerc: Wie bei Hamilton selbst gab es auch im vergangenen Jahr einige Gerüchte um den Monegassen zu einem möglichen Wechsel zu Mercedes. Er wurde von manchen Experten schon als Hamilton-Ersatz betitelt. Zum Anfang des Jahres verlängerte er seinen Vertrag. Die Dauer ist noch unbekannt, allerdings dürfte es sich hier um einige Jahre handeln. Auch hier gilt es wie bei Verstappen: Mittlerweile ist nichts mehr unmöglich.

Wird es Mick Schumacher?

Mick Schumacher: Als Ersatz- und Testfahrer käme auch Mick Schumacher infrage. Der Deutsche kennt das Team nun bereits seit einem Jahr in- und auswendig. In diesem Jahr geht er in der Langstrecken-WM für Alpine an den Start. Sollte er dort überzeugen, winkt ihm vermutlich eine Formel-1-Rückkehr in 2025. Vielleicht dann sogar für Mercedes?

Alex Albon: Auch der Thai-Brite könnte für die Silberpfeile interessant sein. Mit einem der wohl langsamsten Autos im Feld konnte der 27-Jährige in der vergangenen Saison oftmals für eine Überraschung sorgen. Sollte er weiterhin überzeugen, könnte er bei Mercedes definitiv ein Thema werden.

Esteban Ocon: Der frühere Mercedes-Zögling ist bei Alpine unter Vertrag und weiterhin eng mit den Silberpfeilen in Kontakt. Zuletzt lobte ihn Teamchef Toto Wolff, der in den Franzosen zudem einen „Superstar der Zukunft“ sieht. Ein Superstar in einem Mercedes-Auto?

Kimi Antonelli: Der Youngster gehört zu den Nachwuchsfahrern bei Mercedes und wurde zuletzt in die Formel 2 befördert. Ob die Silberpfeile dem jungen Piloten schon in diesem Alter eine Chance geben werden? Das wäre zu bezweifeln. Dennoch sollten sich die Motorsport-Fans diesen Namen für die Zukunft merken.

Frederik Vesti: Etwas wahrscheinlicher als Anontenlli dürfte Nachwuchsfahrer Vesti sein. Der 22-Jährige wurde in der vergangenen Formel-2-Saison Vizeweltmeister und fuhr auch schon einige Testfahrten im Mercedes-Auto von Hamilton und Russell. Ende 2023 wurde er sogar mit einem Wechsel zu Williams in Verbindung gebracht.

Sebastian Vettel als Hamilton-Nachfolger?

Sebastian Vettel: Natürlich darf sein Name nicht fehlen. 2022 beendete der vierfache Weltmeister seine Karriere und wollte mehr Zeit mit der Familie verbringen. Zur Saison 2025 wären das dann zwei Jahre ohne Formel 1 für Vettel. Er könnte es dabei wie sein Idol Michael Schumacher machen, der 2010 ebenfalls aus dem Ruhestand kam und bis 2012 für die Silberpfeile fuhr. „So etwas kann man nie ausschließen, aber irgendwann ist die Zeit vorbei“, sagte Vettel über ein mögliches Comeback.