Formel 1: Vorzeitiges Hamilton-Ende? Andeutung lässt Fans das Blut in den Adern gefrieren

Hat Lewis Hamilton bereits sein letztes Rennen für Mercedes absolviert? Diese Spekulationen gewinnen gerade mächtig an Fahrt. Der Grund? Ein Funkspruch des Briten beim Formel-1-Wochenende in Brasilien.

Bekanntermaßen verabschiedet Lewis Hamilton nach der Saison in Richtung Ferrari. Drei Rennen stehen 2024 in der Formel 1 noch aus. Denkt Mercedes jetzt etwa daran, die letzten Grands Prix schon als Vorbereitung auf das neue Jahr zu nutzen?

Formel 1: Hamilton am Boden zerstört

Ganz kurz sah es danach aus, als könnten Hamilton und die Silberpfeile doch nochmal an alte, erfolgreiche Zeiten anknüpfen. Als der 39-Jährige im Sommer erst den Heim-Grand-Prix in Silverstone und kurz darauf auch in Belgien gewinnen konnte, war es kurz so, als habe jemand die Zeit zurückgedreht.

Nach dem Zwischenhoch ist das Team aber wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. In Brasilien verbrachte Hamilton ein tristes, weil chancenloses Wochenende. In der Quali in Q1 raus, im Rennen mit Mühe und Not auf Platz 10 – viel zu wenig für die Ansprüche des Rekordweltmeisters der Formel 1.

„Das war ein katastrophales Wochenende, Jungs“, funkte er nach Überquerung der Ziellinie. „Das ist das schlechteste Auto, das wir je hatten“, ging seine Tirade weiter. Dann aber folgten die Sätze, die die Fans in Aufregung versetzen.

Tauscht Mercedes durch?

„Wenn es das letzte Mal ist, dass ich performen durfte, ist es eine Schande, dass es nicht großartig war. Aber ich bin euch dankbar“, so Hamilton. Bitte, was? Die letzte Performance? Diese Andeutung riss seine Fans aus allen Wolken. Immerhin stehen in diesem Jahr noch drei Rennen an.

Seither diskutieren die Anhänger, wie die Aussage zu verstehen sein könnte. Variante 1: Mercedes denkt angesichts des Abschieds wirklich darüber nach, Hamilton frühzeitig zu ersetzten und Kimi Antonelli vielleicht die Chance auf dessen erste Rennen zu geben.

Variante 2: Hamilton spielt nicht auf seinen Platz im Cockpit an, sondern meint, dass dies die letzte Strecke mit einer reellen Chance auf eine gute Leistung gewesen sei. Oder vielleicht schmeißt er doch auch selber hin? Wer weiß, die Formel 1 wird auf jeden Fall auch in den kommenden Wochen nicht langweilig