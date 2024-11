Formel 1: Blankes Entsetzen bei Norris! Verstappens Sensations-Sieg ist nicht mal das Schlimmste

Mit dieser Ansage sorgt Max Verstappen im WM-Kampf der Formel 1 für einen Knall. Von Platz 17 aus rast der Niederländer in Brasilien auf Platz Eins (hier alles zum Grand Prix lesen). Ein dringend benötigter Befreiungsschlag, nachdem ihm Lando Norris zuletzt ziemlich auf die Pelle gerückt war.

Dabei war Norris wieder einmal von der Pole-Position ins Rennen gegangen und hatte damit eigentlich die besten Siegchancen. In der WM-Wertung verliert er damit wieder einiges an Boden. Doch das ist für den Formel-1-Star nicht mal das Schlimmste an diesem Wochenende.

Formel 1: Verstappen trotzt Motorenstrafe

Es sah für Max Verstappen alles nach dem zweiten ganz bitteren Wochenende in Folge aus. In Mexiko hatte ihm Norris insgesamt rund zehn Punkte abgeknüpft, nachdem er selbst für eine zu harte Attacke eine 20-Sekunden-Strafe erhalten hatte. Auch im Brasilien-Sprint war der Brite für Verstappen nicht zu schnappen. Und dann kam die Chaos-Qualifikation für das Hauptrennen dazu.

Während Norris die Pole holte, scheiterte Verstappen in Q2. Zusätzlich erhielt er eine Strafversetzung von fünf Plätzen, weil er bereits seinen sechsten Motor für diese Saison eingebaut bekam! Erlaubt sind pro Formel-1-Saison nur vier.

Trotzdem schaffte es der Niederländer, durchs Feld zu pflügen. Dabei half ihm ein brillanter Start, seine unvergleichliche Stärke im Regen sowie ein bisschen Glück mit einer roten Flagge. So raste er nach ganz vorne und schnappte sich wichtige Punkte.

Norris muss hoffen

Im WM-Tableau schlägt sich das folgendermaßen wieder: Weil es Norris nur als Sechster über die Ziellinie schaffte, holte er an diesem Wochenende lediglich 16 Punkte, Verstappen dagegen 31. Der Abstand beträgt nun wieder 62 Punkte bei noch drei ausbleibenden Rennen.

Dass Verstappen seinen ersten Sieg seit Barcelona trotz Motorenstrafe holt, ist für Norris und McLaren ein heftiger Tritt in die Magengrube, es ist der absolute Worst Case. Doch mehr noch. Team Papaya muss jetzt alle Daumen drücken, dass Norris‘ Motor für die letzten Rennen hält.

Er steht bei seinem vierten Motor, kam bisher also ohne Strafe davon. Bei der langen Saison der Formel 1, wäre es aber nicht verwunderlich, wenn doch nochmal Teile getauscht werden müssen. Das wäre für Norris wohl der endgültige WM-K.O. Eine solche Fahrt wie Verstappen hinzulegen, ist auf den verbleibenden Strecken – auch wegen Regenmangels – fast unmöglich.