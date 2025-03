Formel 1: Lewis Hamilton schockt Fans mit klarer Ansage – kommt doch alles anders?

In der Formel 1 sind in der anstehenden Saison die Rollen klar verteilt – zumindest, wenn man den Buchmachern glauben darf. Red-Bull-Star Max Verstappen und McLaren-Ass Lando Norris machen demnach das Rennen um den WM-Titel unter sich aus.

Und was ist mit Ferrari? Den beiden Scuderia-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton trauen Buchmacher und Experten keine großen Chancen zu. Sie gehen demzufolge nur als Außenseiter ins Titelrennen der Formel 1.

Formel 1: Hamilton will um Titel kämpfen

Lewis Hamilton kann dem nicht zustimmen. Wenn es nach ihm geht, kommt alles völlig anders. Bei einem großen Ferrari-Event in Mailand vor mehr als 20.000 Ferrari-Fans gab der Brite eine großspurige Kampfansage zum Besten. „Wir haben alles, um in diesem Jahr um den WM-Titel zu kämpfen“, sagte Hamilton.

Der 40-Jährige hat bei Ferrari etwas ganz Großes vor. Er will der erste Fahrer werden, der in der Formel 1 ganze acht WM-Titel gewinnt. Auf dem Weg zu diesem Ziel setzt Lewis Hamilton auch auf die Ferrari-Fans. „Ihr Fans könnt ein zusätzlicher Antrieb für uns sein. Ich hoffe, dass wir gemeinsam viel Spaß haben werden.“

Formel-1-Saison in den Startlöchern

Auch Charles Leclerc geht äußerst optimistisch in die Saison 2025. „Wir haben in diesem Winter deutlich härter gearbeitet als jemals zuvor“, so Leclerc: „Wir wollten unbedingt in der bestmöglichen Form sein, so dass wir großartige Ergebnisse einfahren können – womöglich schon zum Auftakt in Melbourne.“

In Melbourne geht in diesem Jahr die Saison der Formel 1 los. Der Große Preis von Australien steigt am 16. März.