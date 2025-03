Formel 1: Skandal um Red-Bull-Boss! „Drive to Survive“ muss Szene entfernen

Großer Wirbel in der Formel 1 pünktlich zum Start der neuen Staffel der Netflix-Doku „Drive to Survive“!

Am 7. März beginnt bei Netflix die neue Staffel der beliebten Formel-1-Doku. Fans der Motorsport-Königsklasse fiebern diesem Termin genauso entgegen wie dem Start der Saison 2025 am Wochenende der darauffolgenden Woche in Australien. Schon jetzt ist klar: Die Macher der Doku mussten in dieser Staffel von „Drive to Survive“ eine besonders brisante Szene rausschneiden. Was war passiert?

Formel 1: „Drive to Survive“ bei Netflix

Formel-1-Fans werden sich erinnern: Zu Beginn der Saison 2024 hatte Christian Horner wochenlang im Fokus gestanden. Dem Red-Bull-Boss wurde vorgeworfen, sich gegenüber einer Mitarbeiterin übergriffig verhalten zu haben. Die Anschuldigungen verstummten irgendwann, doch die betroffene Mitarbeiterin will nicht aufgeben. Sie zieht mit dem Fall derzeit vor ein britisches Arbeitsgericht.

Auch McLaren-CEO Zak Brown hatte sich damals kritisch über Horner geäußert. Eine innige Freundschaft hatten die beiden noch nie gepflegt. Doch durch Browns Kritik an Horner im Fall der vermeintlichen sexuellen Nötigung brachte beim Red-Bull-Boss offenbar das Fass zum Überlaufen.

Formel 1: Streit zwischen Horner und Brown

Wie die britische „Times“ berichtet, soll Horner den McLaren-Chef auf übelste Weise beleidigt haben. Die Szene sei in der ursprünglichen Fassung der neuen Staffel von „Drive to Survive“ zu sehen gewesen. Doch die Macher der Formel-1-Serie entschieden sich dazu, die Szene schlussendlich zu entfernen.

Christian Horner und Zak Brown lieferten sich in der Formel-1-Saison 2024 mal wieder so manchen Schlagabtausch. Foto: imago/Eibner

Erst hieß es, Horner soll Brown als „Pussy“ bezeichnet haben. Laut des „Times“-Berichts hätte Horner allerdings das deutlich heftigere Wort „Fo***“ gewählt. Wie die Wortwahl auch immer ausgefallen sein mag – die Szene wird in dieser Staffel von „Drive to Survive“ nicht gezeigt.

Den Rest des Streits zwischen Christian Horner und Zak Brown bekommen Fans der Formel 1 gleich in der ersten Folge von „Drive to Survive“ zu sehen – ab dem 7. März bei Netflix.