Formel 1: Alles Kalkül? Aus DIESEM Grund könnte sich Hamilton ausgerechnet jetzt zurückgemeldet haben

Mit einem Urknall hat sich Lewis Hamilton in der Formel 1 zurückgemeldet!

Nach fast zwei Monaten des Schweigens gab der Rekord-Weltmeister der Formel 1 wieder ein Lebenszeichen von sich. Seine Fans versetzt er damit in Ekstase. Doch steckt dahinter seitens Hamilton Kalkül?

Wichtige Wochen in der Formel 1

Denn in der Formel 1 stehen wichtige Tage und Wochen bevor. Will sich Hamilton so rechtzeitig wieder in den Fokus rücken? In weniger als einem Monat stehen die ersten Wintertests an. Zuvor soll der Brite nach Möglichkeit auch bei der offiziellen Präsentation des neuen Mercedes dabei sein.

Der wichtigste Punkt könnte aber folgender sein: Wie „BBC“ berichtet, sollen sich in der kommenden Woche alle Fahrer mit Vertretern des Automobil-Weltverbandes FIA treffen. Die FIA will von den Piloten wissen, wie sie die Ereignisse des Grand Prix‘ von Abu Dhabi wahrgenommen haben.

Bald geht Mercedes wieder auf die Strecke. Foto: imago images/Motorsport Images

Formel 1 arbeitet Vorfälle auf

Die Entscheidungen der Regelhüter in den finalen Momenten der Meisterschaft hatten für viel Kritik gesorgt. Anschließend hatten Formel 1 und FIA angekündigt, die Geschehnisse gemeinsam mit Teams, Fahrern und Experten aufarbeiten zu wollen. Anschließend sollen Änderungen bekannt gegeben werden.

In den letzten Wochen hieß es, dass Hamilton die Fortsetzung seiner Karriere zentral an die Ergebnisse der FIA-Analyse knüpfen wolle. Daher könnte seine Entscheidung, sich kurz vor den Fahrertreffen zurückzumelden, nicht von ungefähr kommen.

Formel 1: Darum geht es bei den Treffen mit den Fahrern

Allerdings soll es bei den Fahrer-Gesprächen nicht nur um den Großen Preis von Abu Dhabi gehen, sondern auch um allgemeine Anliegen zur vergangenen Saison. Über die Spanne von 22 Rennen gab es einige fragwürdige Entscheidungen der Rennleitung. Besonders die Art und Weise, wie Strafen verhängt und Rennen abgewickelt wurden, stieß einigen Fahrern auf.

