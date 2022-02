Formel 1: Erstmals seit dem Saisonfinale – Hamilton meldet sich zu Wort

Wochenlang hatte Lewis Hamilton geschwiegen. Nach dem verlorenen WM-Finale in der Formel 1 hatte der Rekordchamp keinen Mucks von sich gegeben.

Die Spekulationen um ein mögliches Karriereende kochten hoch. Würde Hamilton der Formel 1 nach der bitteren Enttäuschung tatsächlich den Rücken kehren? Nun meldet sich der Brite erstmals auf Social Media zurück – und lässt die Fans ausrasten.

Formel 1: Hamilton postet Urlaubsbild

Nicht nur das Schweigen zu seiner Zukunft, auch die Tatsache, dass Lewis Hamilton seine Follower-Listen in den sozialen Netzwerken ausmistete, hatte für einiges Aufsehen gesorgt. Der Bruder des Superstars hatte daraufhin erklärt, Hamilton wolle lediglich eine Social-Media-Pause einlegen – die scheint nun beendet zu sein.

Am Samstagabend (5. Februar) postete der 37-Jährige erstmals seit Dezember wieder ein Foto. Dabei ist er in weiß-gelben Pullover mit lässiger gelb-roter Hose in einem Canyon zu sehen. Vermutlich handelt es sich um ein Urlaubsbild.

Formel 1: Hamilton mit Nachricht an seine Fans

Hamilton hat die Hände in den Hosentaschen vergraben, schaut mit einem breit lächelnden Grinsen in die Kamera. „Ich war lange weg. Jetzt bin ich wieder zurück“, schrieb er zu dem Schnappschuss auf Twitter und Instagram.

Die Reaktion, die der Mercedes-Pilot damit auslöste, war gewaltig. Nach wenigen Minuten wurde das Posting tausendfach geteilt und gelikt. Die Fans sind mehr als glücklich, endlich wieder etwas von ihrem Idol zu hören.

Formel 1: Karriereende vom Tisch?

Es dürfte ein weiteres Indiz sein, dass Hamilton mit seiner Formel-1-Karriere tatsächlich weitermacht. Zuletzt hatte bereits ein Video von Mercedes-Sponsor Petronas Aufsehen erregt (Hier mehr erfahren >>>). Hamilton war darin zu Wort gekommen und hatte sich zur kommenden Saison geäußert.

Sollte Hamilton selbst nichts zu seiner Zukunft sagen, erfährt man wohl spätestens am 18. Februar. An diesem Tag präsentiert Mercedes sein neues Auto.

Formel 1: Alles Kalkül? Darum könnte sich Hamilton ausgerechnet jetzt zurückgemeldet haben

