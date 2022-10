Formel 1: Hamilton wittert Betrug – folgt der große Knall?

Weil die FIA ihre Bekanntgabe um einige Tage verschoben hat, bleibt der Budget-Zoff das dominierende Thema in der Formel 1.

Jetzt hat sich Lewis Hamilton im Rahmen des Japan-GP zu der Angelegenheit geäußert. Der siebenfache Weltmeister der Formel 1 wittert einen Betrug.

Formel 1: Hamilton äußert bösen Verdacht

Seit dem Singapur-Wochenende wird in der Formel 1 wild spekuliert. Red Bull soll die angesetzte Budgetobergrenze (151,6 Millionen Euro) 2021 überschritten haben. Dem Rennstall droht eine empfindliche Strafe – sogar von Punktabzug und Verlust des WM-Titels ist die Rede.

Lewis Hamilton heizt die Spekulationen mit seinen Aussagen noch einmal mehr an. „Wenn wir eine halbe Million mehr hätten ausgeben können, wären wir zum Beispiel mit einem neuen Unterboden in einigen der darauffolgenden Rennen in einer anderen Position gewesen“, so Hamilton in Japan.

Dann äußert Hamilton seinen Verdacht: „Ich erinnere mich, dass ich danach mehr Updates brauchte, aber dann sah ich die Trucks von diesen Jungs (gemeint ist Red Bull, Anm. d. Red.), die weiterhin Updates für das andere Auto lieferten. Ich dachte: ‚Mensch, es wird schwer, sie in der Meisterschaft zu schlagen, wenn sie weiterhin Updates bringen‘.“

Hamilton appelliert an FIA-Präsident

Ursprünglich sollte das Ergebnis der Untersuchung am Mittwoch (05. Oktober) von der FIA präsentiert werden. Die Verkündung wurde dann aber kurzfristig auf Montag (10. Oktober) verschoben. „Ich habe erwartet, dass das Ergebnis am Mittwoch kommt. Ich hoffe, die Verspätung hat damit zu tun, dass dieses Thema sehr ernst genommen wird“, so der Brite.

Hamilton richtet einen Appell direkt an FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem: „Ich glaube fest daran, dass Mohammed und die FIA mit allem, was sie herausfinden, das Richtige tun werden.“

Für Hamilton würde ein Punkt-Abzug von Max Verstappen womöglich bedeuten, dass er nachträglich den Titel für 2021 zugesprochen bekommt.