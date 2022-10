Formel 1: Entscheidung wohl gefallen! Fahrer kurz vor Unterschrift

Die Formel 1 biegt auf die Zielgerade ein. Bevor das Rennen im japanischen Suzuka freigegeben wird, könnte es den ein oder anderen Fahrer-Hammer geben. Da wären zum Beispiel Pierre Gasly und Nyck de Vries.

Seit dem Sommer brodelt der Fahrermarkt wie wild. Nur wenige Cockpits sind noch zu vergeben. In Japan soll Berichten zufolge die Zukunft beider Fahrer in der Formel 1 gelüftet werden.

Formel 1: Gasly-Deal steht bevor

Gasly hatte seinen Platz bei Alpha Tauri für 2023 eigentlich schon sicher. Jedoch suchte nach dem Abgang von Fernando Alonso Alpine einen zweiten Fahrer. Infolgedessen wurden die Franzosen auf Gasly aufmerksam.

Eine Entscheidung steht jetzt kurz bevor. Wie zum Beispiel „Formel1.de“ berichtet, erwarte man im Paddock eine zeitnahe Verkündung. Sprich, an diesem Wochenende soll es so weit sein.

Ersetzt de Vries Gasly?

Das würde jedoch eine weitere Entscheidung nach sich ziehen. Plötzlich bräuchte Alpha Tauri einen neuen Fahrer. Ein Kandidat tat sich hervor: Nyck de Vries. Der feierte in Italien ein sensationelles Debüt in der Formel 1.

Nyck de Vries steht kurz vor dem Sprung. Foto: IMAGO / PanoramiC

Gleich im ersten Rennen holte er im unterlegenen Williams Punkte. Seitdem steht er bei allen noch suchenden Teams auf dem Zettel. Die Entscheidung, ins Nachwuchsteam von Red Bull zu wechseln, scheint aber gefallen.

Formel 1: Berichte über baldige Verkündung

So hatte „Canal+“ bereits in Singapur von dem sich anbahnenden de Vries Deal berichtet. Dass Red Bull die Verpflichtung in Japan bekannt gibt, käme nicht von ungefähr. Mit Honda hatte man jahrelang einen dort ansässigen Partner.

Obwohl Honda offiziell nicht mehr in der Formel 1 ist, kehrt das Logo an diesem Wochenende auf die vier Red-Bull-Renner zurück (Mehr Hintergründe liest du hier).